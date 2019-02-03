Benzia’nın bu hareketi alkışlık – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Benzia’nın bu hareketi alkışlık

Benzia’nın bu hareketi alkışlık

hayal kırıklığı yaşatan , maçında yaptığı davranışla takdir topladı.

hayal kırıklığı yaşatan , maçında yaptığı davranışla takdir topladı. Oyundan çıkarken ıslıklanan Cezayirli, kale arkasına giderek maçtan önce formasını isteyen taraftara formasını verdi. Fakat daha sonra o taraftarın söz verdiği kişi olmadığını fark eden Benzia, önce o taraftarı buldu sonra içeri gidip yeni bir forma alarak kendisine hediye etti.

  1. 3.2.2019
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