Benzia’nın bu hareketi alkışlık

Futboluyla hayal kırıklığı yaşatan Yassine Benzia, Göztepe maçında yaptığı davranışla takdir topladı. Oyundan çıkarken ıslıklanan Cezayirli, kale arkasına giderek maçtan önce formasını isteyen taraftara formasını verdi. Fakat daha sonra o taraftarın söz verdiği kişi olmadığını fark eden Benzia, önce o taraftarı buldu sonra içeri gidip yeni bir forma alarak kendisine hediye etti.