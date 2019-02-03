Aslına rücu etti – Fotomaç – 03 Şubat 2019
03 Şubat 2019, Pazar
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Aslına rücu etti

Aslına rücu etti

Bu sezon ligde ilk kez ikide iki yaptı... Gol kısırlığı sorunu çözüldü... Pas yüzdesi yükseldi... Ve rakipler için yeniden ‘kabus’ oldu...

'de üst üste alınan Yeni ve galibiyetleri moralleri yerine getirdi. Alt sıralardan uzaklaşan sarı-lacivertliler, istatistikleriyle de gelecek adına ümit veriyor. İşte 'ın gelişiyle yaşanan o değişim:

* Cocu+Koeman ile ligde 15 maçın ilk yarılarında 7 gol bulabilen takım, Yanal ile 5 lig maçında 6 gol atıp 1.2 ortalamaya ulaştı.
* Yanal ile 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplandı. Önceki 10 lig maçında ise 1 galibiyet 5 beraberlikle 8 puan alabildi.
* Bu sezon 'de ilk kez iki maç üst üste galibiyet aldı.
* Bu sezon Süper Lig'de ilk kez iki maç üst üste galibiyet aldı.
* 'de son 2 maç kazanılarak, iç saha hakimiyeti yeniden tesis edildi.

TAKIMA RUH GELDİ
İkinci başkan Semih Özsoy, Ersun Yanal ile birlikte takıma ruh geldiğini söyledi. Özsoy, "Yeni bir takım gibi olduk. Birçok şeyler değişiyor. Fenerbahçe bitirebildiği kadar ligi üst sıralarda bitirecek. Göreceksiniz, kimsenin beklemediği yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.

  1. 3.2.2019
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