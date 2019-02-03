Aslına rücu etti

Fenerbahçe'de üst üste alınan Yeni Malatya ve Göztepe galibiyetleri moralleri yerine getirdi. Alt sıralardan uzaklaşan sarı-lacivertliler, istatistikleriyle de gelecek adına ümit veriyor. İşte Ersun Yanal'ın gelişiyle yaşanan o değişim:



* Cocu+Koeman ile ligde 15 maçın ilk yarılarında 7 gol bulabilen takım, Yanal ile 5 lig maçında 6 gol atıp 1.2 ortalamaya ulaştı.

* Yanal ile 5 maçta 2 galibiyet ve 3 beraberlikle 9 puan toplandı. Önceki 10 lig maçında ise 1 galibiyet 5 beraberlikle 8 puan alabildi.

* Bu sezon Süper Lig'de ilk kez iki maç üst üste galibiyet aldı.

* Bu sezon Süper Lig'de ilk kez iki maç üst üste galibiyet aldı.

* Kadıköy'de son 2 maç kazanılarak, iç saha hakimiyeti yeniden tesis edildi.



TAKIMA RUH GELDİ

İkinci başkan Semih Özsoy, Ersun Yanal ile birlikte takıma ruh geldiğini söyledi. Özsoy, "Yeni bir takım gibi olduk. Birçok şeyler değişiyor. Fenerbahçe bitirebildiği kadar ligi üst sıralarda bitirecek. Göreceksiniz, kimsenin beklemediği yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.