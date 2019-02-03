Ali Koç: "Yükseliş sürecek"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında üyelere hitap etti. Koç takımın ligin ikinci yarısına iyi başladığını belirterek, yükselişlerinin süreceğini söyledi: * İlk 17-18 hafta yaşadıklarımız olağan dışı durumlardı.



* Otoritelerin söylediği kadar kötü bir takımımız yok.

* Bu iki galibiyet 3 puanın ötesinde psikolojik bir eşik oldu.

* Kayserispor maçıyla yükselişimiz devam edecek. Konya, sonra Beşiktaş maçlarında hedefimiz 9 puan.

* Önümüzdeki sezon Ersun hocayla Fenerbahçe bu ligin en önemli şampiyonluk adayı olacak.

* Ersun hocanın sadece sahada yaptıkları değil takıma verdiği psikolojik destek de önemli.

* Ocak ayında transfer zordur. Buna rağmen eksik bölgelere teknik heyetin belirlediği 5 kilit transfer yaptık.

* İnşallah önümüzdeki transfer penceresinde santrfor da alacağız.

* Gelecek yabancı futbolcu sınırlamasını da göz önünde bulundurarak Türk oyunculara ağırlık verdik.

* Hakem konuşmak tarzımız değil. Ama önce Bursaspor, sonra Yeni Malatyaspor maçında VAR uygulamaları, verilip verilmeyen kararlara dikkat çekmeye çalıştık. İnşallah ben yanılıyorumdur. Ancak Fenerbahçe'nin hakkını göz göre göre kimseye yedirmeyiz.



UEFA TOPLANTISI İYİ GEÇTI

Ali Koç, UEFA ile yaptıkları toplantının iyi geçtiğini açıkladı: "FFP'de mayıs sonuna dek 60 milyon euro kar yapmamız lazım. Bu mümkün değil. Farklı yöntemleri anlattık. Bankalar Birliği'nin projesi kulüplerimize nefes aldıracak. Kampanya yapacağız. Herkes destek olmalı."



TARAFTAR ZİYARETİ ÇARPITILDI

GFB grubunun idmanda futbolcularla konuşmasına tepkileri yanıtlayan Ali Koç, "Taraftar ziyareti çarpıtıldı. Ben buna bizzat onay verdim. İlerleyen zamanda başka gruplar da ziyaret edecek. Herkes yolcu, taraftar hancıdır" dedi.