Vefa Küçük: "2018 yılı bütünüyle kulübümüz için başarılı geçmiştir"
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, “Bütünüyle baktığımız zaman 2018 yılı kulübümüz için başarılı geçmiştir. Futbol olarak baktığımızda son iki maçta ve ileride alacağımız sonuçlarla hem bugünümüze hem de geleceğimize daha rahat, daha huzurlu ve güvenli olarak bakacağız” diye belirtti.
- 2.2.2019 12:31
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Vefa Küçük: "2018 yılı bütünüyle kulübümüz için başarılı geçmiştir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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