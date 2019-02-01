Ve çubukluyu giydi!
Fenerbahçe’nin sezon başından bu yana gündeminde olan Tolgay Arslan, kulüplerin uzlaşma sağlamasının ardından dün formayı üzerine geçirdi.
Yanal'ın adamı!
Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Tolgay Arslan'ın ara transfer döneminde alınması için teknik direktör Ersun Yanal'ın ısrarcı olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın 28 yaşındaki orta sahanın hazır olması halinde 21. haftadaki Kayserispor maçında forma vereceği öğrenildi.
Aklımda hep F.Bahçe vardı
Tolgay imzayı attıktan sonra önemli açıklamalar yaptı. "Türkiye'nin en büyük takımına geldim" diyen Tolgay, "Kararımı önceden vermiştim ve arkasında durdum. Beşiktaş'a geldiğim günden bu yana aklımda hep Fenerbahçe vardı. Hedefim, futbolu burada bırakmak. Taraftara da şunu söylemek istiyorum. Kötü maç çıkaracağım ama bu forma için savaşacağım" sözlerini sarfetti.
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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