Ve çubukluyu giydi!
01 Şubat 2019, Cuma
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Ve çubukluyu giydi!

Ve çubukluyu giydi!

’nin sezon başından bu yana gündeminde olan , kulüplerin uzlaşma sağlamasının ardından dün formayı üzerine geçirdi.

Ara döneminin başlamasıyla birlikte 'ı gündemine alan , önceki gün mutlu sona ulaşmıştı. Sarı-lacivertli yöneticiler, ile yapılan uzun görüşmelerin ardından uzlaşma sağlarken, yıldız futbolcu dün Fenerbahçe formasını giydi. Kanarya, 2.5 milyon euro ile takasta kullanılmak istenen Şener Özbayraklı'nın Beşiktaş ile anlaşamamasının ardından ücreti 3.2 milyon euro'ya çıkarmak zorunda kalmıştı. Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan ve bu sezon fazla şans bulamayan 28 yaşındaki orta saha, ve Miha Zajc gibi 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı. 'de bu sezon 8 maçta 411 dakika sahada kalan Tolgay, Avrupa Ligi'nde de 8 karşılaşmada 549 dakika sahne aldı. Yıldız futbolcu, tek golünü Avrupa arenasında Partizan'a karşı attı.

Yanal'ın adamı!
Sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine gelen Tolgay Arslan'ın ara transfer döneminde alınması için teknik direktör 'ın ısrarcı olduğu öğrenildi. Tecrübeli hocanın 28 yaşındaki orta sahanın hazır olması halinde 21. haftadaki maçında forma vereceği öğrenildi.

Aklımda hep F.Bahçe vardı
Tolgay imzayı attıktan sonra önemli açıklamalar yaptı. "'nin en büyük takımına geldim" diyen Tolgay, "Kararımı önceden vermiştim ve arkasında durdum. Beşiktaş'a geldiğim günden bu yana aklımda hep Fenerbahçe vardı. Hedefim, futbolu burada bırakmak. Taraftara da şunu söylemek istiyorum. Kötü maç çıkaracağım ama bu forma için savaşacağım" sözlerini sarfetti.
  1. 1.2.2019
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