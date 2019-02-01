UEFA’dan müjde!
Koç: UEFA, borçların yapılandırılmasına olumlu bakıyor.
'Ortak hareket etmeliyiz'
Nyon'daki görüşmelerin sonrasında bir açıklama yapan Başkan Ali Koç, "UEFA'dan, TFF'nin aldığı insiyatifin önemini ve bunu desteklemelerini ve yardımcı olmalarını istedik. Bunun bir süreç olduğunu, o süreçte de futbolun paydaşları olarak hep birlikte ortak hareket etmemiz gerektiğini söyledik. Anlayışla karşıladılar" ifadelerini kullandı.
'Sorumlu davranacağız'
Faiz yükünün ve borç sarmallarının biraz daha uzun vadelere ve daha makul maliyetlere indirilmesi gerektiğini belirten Koç, "Ödemesiz bir dönem olursa kulüpler biraz daha ferahlayacak. Bu süreçte bizler sorumlu davranacağız. Bunları hep anlattık. UEFA daha çok bizi dinleme modunda. Sorularını soruyorlar, dinliyorlar. Olumlu bakıyorlar" dedi.
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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