Sarı-Lacivert aşk!
01 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Sarı-Lacivert aşk!

Sarı-Lacivert aşk!

’in ’la ipleri kopardığından beri aklındaki tek takım ’ydi. Teklifleri reddetti, sarı-lacivert çubukluyu giymek için alacağından bile vazgeçti.

Fenenbahçe'nın yeni transferi , sarı-lacivert formayı giymek için adeta kılı kırk yardı. 'da kadro dışı bırakıldıktan sonra 'ye gelmek için sarı-kırmızılıların yaptığı hiçbir teklifi kabul etmeyen 28 yaşındaki stoper, başka takımlardan gelen isteklerini de geri çevirdi. Hatta sarı-lacivertli formayı giyebilmek için 1.8 milyon euro'luk alacağından bile vazgeçti; hatta bu olayı "Fenerbahçe'ye gelmek için çok zor bir süreçten geçtim" diyerek açıklamıştı. Menajerinin de "Gönlündeki tek takım Fenerbahçe" dediği 1.83'lik stoper, bu transferi ailesinin de çok istediğini şöyle bildirmişti: "Ailem beni Fenerbahçe formasıyla görmek istiyordu. Nihayet artık buradayım."

Serdar çok şey katar
Sportif direktör Damien Comolli, Serdar'a çok güvendiklerini söyledi. Fransız yönetici, "Serdar tecrübeli ve liderlik karakterine sahip. formasını da giymiş bir isim. Hocamız, ben ve yönetim olarak transfer etmek istediğimiz bir isimdi. Takıma çok şey katacaktır."

Sakatlıkla çok boğuştu
Serdar'ın en büyük handikapı ise yaşadığı sakatlıklar oldu. 2016-17 sezonunda G.Saray'a transfer olan Serdar Aziz, 2.5 yılda 13 kez değişik sakatlık yaşadı. Menisküsü yırtıldı, burnu kırıldı, tendonu tahriş oldu, kasık sorunu yaşadı, en son olarak mide spazmı geçirdi. 269 gün sakatlıklar yüzünden Galatasaray'a hizmet edemedi.
  1. 1.2.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sarı-Lacivert aşk! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN