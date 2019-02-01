Sarı-Lacivert aşk!
Serdar Aziz’in Galatasaray’la ipleri kopardığından beri aklındaki tek takım Fenerbahçe’ydi. Teklifleri reddetti, sarı-lacivert çubukluyu giymek için alacağından bile vazgeçti.
Serdar çok şey katar
Sportif direktör Damien Comolli, Serdar'a çok güvendiklerini söyledi. Fransız yönetici, "Serdar tecrübeli ve liderlik karakterine sahip. Türk Milli Takımı formasını da giymiş bir isim. Hocamız, ben ve yönetim olarak transfer etmek istediğimiz bir isimdi. Takıma çok şey katacaktır."
Sakatlıkla çok boğuştu
Serdar'ın en büyük handikapı ise yaşadığı sakatlıklar oldu. 2016-17 sezonunda G.Saray'a transfer olan Serdar Aziz, 2.5 yılda 13 kez değişik sakatlık yaşadı. Menisküsü yırtıldı, burnu kırıldı, tendonu tahriş oldu, kasık sorunu yaşadı, en son olarak mide spazmı geçirdi. 269 gün sakatlıklar yüzünden Galatasaray'a hizmet edemedi.
- 1.2.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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