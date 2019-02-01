Fenerbahçe’ye 5 taze kan
01 Şubat 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

’ye 5 taze kan

Fenerbahçe’ye 5 taze kan

’in ilk yarısında istediği sonuçları alamayan , devre arası döneminde 5 oyuncuyu kadrosuna katarken, 7 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Spor Toto 'de istediği sonuçları alamayan , Ocak döneminde kadrosunu güçlendirdi. Sarı-lacivertliler ocak transfer döneminde Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar (Bonservis), 'den (Kiralık), 'dan (Bonservis), 'tan (Bonservis) ve Empoli'den Miha Zajc (Bonservis) transferlerini yaparak bu mevkilerdeki eksiklerini gidermeye çalıştı. Öte yandan sarı-lacivertli ekipten 7 futbolcuyla yollar ayrıldı. Fenerbahçe'de ( - bonservis), Diego Reyes (Leganes - kiralık), Barış Alıcı ( - kiralık), Uygar Mert Zeybek (İstanbulspor - bonservis), (Empoli - bonservis), ( - kiralık) ve Yiğithan Güveli (Yeni Malatyaspor - bonservis) Fenerbahçe formasına veda eden isimler oldu.
  1. 1.2.2019 11:19
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe’ye 5 taze kan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN