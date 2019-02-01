10 numara imza!

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe, görüşme halinde olduğu isimlere imza attırmaya başladı. Önceki gün Serdar Aziz'e formayı giydiren sarı-lacivertliler, dün de flaş bir isimle anlaşma sağladı. Yönetim, uzun süredir gizli tuttuğu görüşmelerin ardından Empoli'nin 10 numarası Miha Zajc'la el sıkıştı. Sarı-lacivertliler, sezon başında İtalyan ekibine kiralık yolladığı Salih Uçan'ın bonservisi ile 3 milyon euro ödeyerek bu transfere noktayı koydu.



4.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Kulüplerin anlaşmasından sonra sportif direktör Comolli ile birlikte dün İstanbul'a gelen Slovenyalı oyuncu, ilk olarak kulüp binasına geçti. Teknik direktör Ersun Yanal ve idari menajer Volkan Ballı ile görüşen 24 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ülker Stadı'nda geçti. 4.5 yıllık sözleşme imzalanan Miha Zajc, kariyerindeki 4. farklı takıma imza attı. Yıldız futbolcu, Empoli'den önce Ljubljana ve Celje formaları giydi.



EMPOLİ'Yİ SERİE A'YA TAŞIDI

İtalyan ekibinde 3. sezonuna giren Zajc, takımın vazgeçilmezlerindendi. Empoli'nin geçtiğimiz sezon Serie B'yi zirvede tamamlayıp, Serie A'ya çıkmasında kilit rol oynayan Slovenyalı futbolcu, ülkesinin milli takımında da banko oynuyor.



'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KULÜBÜ'

Fenerbahçe'nin yeni transferi Zajc'ın ilk sözleri şunlar oldu: "Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldim. İstanbul'a ilk kez geliyorum. Türkiye'de oynayan bazı isimleri tanıyorum. Onlarla İtalya ve Slovenya'da birlikte oynamıştım. Türkiye ligi, kaliteli bir lig ve önemli kulüpler var. F.Bahçe'deki durumun farkındayım ve takıma yardımcı olmaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım."

PAS ORTALAMASI: YÜZDE 82.9

Miha Zajc, Empoli formasıyla ligde çıktığı 20 maçın 12'sine 11'de başladı. Bin 165 dakika sahada kalan Slovenyalı 10 numara, yüzde 82.9 pas ortalamasıyla oynadı. 24 yaşındaki futbolcunun maç başına kilit pas ortalaması da 1.2.



SALİH İÇİN ÖZEL MADDE

Zajc'ı 3 milyon euro artı Salih Uçan takasıyla kadrosuna katan F.Bahçe, sözleşmeye bir madde daha ekletti. Sarı-lacivertliler, anlaşma gereği Salih'in bir sonraki satışından yüzde 15 pay alacak.



mini yorum

HÜCUMDA BÜYÜK GÜÇ

Fenerbahçe orta sahasına ofansif açıdan fazlasıyla katkı verebilecek bir isim. İyi bir pasör, takım arkadaşlarının pozisyona girmesini sağlar. Son haftalarda Empoli'deki sakatlıklardan kaynaklı forvet hattında oynadı. Hatta son Genoa sınavında takımın iyilerindendi. İtalya Serie A'dan da talipleri vardı ancak Fenerbahçe işi bitirmeyi başardı. Genç sayılabilecek bir yaşta olması da avantaj. Sarı-lacivertli ekip başarılı bir transfere imza attı.

ULAŞ UZUNÖNER



mini yorum

'TEKNİĞİ FANTASTİK'

Gerçek anlamda yaratıcı bir 10 numara. Atak orta saha oyuncusu için tüm temel özelliklere sahip. Tekniği fantastik. Topla çok rahat ve en zor durumlarda bile zekice bir dönüşle veya tek bir dokunuşla pas yolunu bulabilir. Top sürmede iyi. Doğru pas alanı ve adam geçme açısından mükemmel. Her zaman topu almaya istekli

DAVID SELINI (Futbol analisti)