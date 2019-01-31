Fenerbahçe Beko sonunu getiremedi
Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında Alman temsilcisi Bayern Münih'e uzatmalarda 90-86 yenildi.
Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-20 önde geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 34-29 üstün gitti.
Üçüncü çeyreğin 52-52 berabere geçildiği mücadelenin son çeyreğinde de iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve 66-66 berabere biten maç uzatmaya gitti.
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk uzatma devresi 80-80 sona ererken, ikinci uzatma devresinde rakibine 90-86 üstünlük sağlayan Bayern Münih salondan galibiyetle ayrıldı.
Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. mağlubiyetini aldı.
- 1.2.2019 01:34
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fenerbahçe Beko sonunu getiremedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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