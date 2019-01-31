Fenerbahçe Beko sonunu getiremedi

Münih kentindeki Audi Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-20 önde geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 34-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğin 52-52 berabere geçildiği mücadelenin son çeyreğinde de iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve 66-66 berabere biten maç uzatmaya gitti.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk uzatma devresi 80-80 sona ererken, ikinci uzatma devresinde rakibine 90-86 üstünlük sağlayan Bayern Münih salondan galibiyetle ayrıldı.

Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde bu sezon 3. mağlubiyetini aldı.