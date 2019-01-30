"Arma için savaşacağız"
Volkan Demirel, taraftarlara seslendi. Tecrübeli kaleci, “Biz Fenerbahçeyiz Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız” sözlerini sarfetti.
FORMAYA YAKIŞACAĞIZ
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaptanı, sözlerine şöyle devam etti: Bu karşılaşma bizim için yeni bir başlangıç olacak. Biz Fenerbahçeyiz. Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız. Hatalarımızdan dersler çıkardık. Formaya yakışır sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bu sene işler istediğimiz gibi gitmedi ama yoluna girmesi için elimizden geleni yapacağız.
- 30.1.2019
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
"Arma için savaşacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.