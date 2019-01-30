"Arma için savaşacağız"
30 Ocak 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

"Arma için savaşacağız"

"Arma için savaşacağız"

, taraftarlara seslendi. Tecrübeli kaleci, “Biz Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız” sözlerini sarfetti.

İlk yarının ardından yönetim tarafından affedilen , taraftarlara seslendi. Sözlerine Malatyaspor karşısında elde ettikleri galibiyetle başlayan Fenerbahçe'nin tecrübeli file bekçisi, "Taraftarlarımızın önünde çok kritik bir 3 puan aldık. İyi oynadığımız ve galibiyeti hak ettiğimiz bir karşılaşma çıkardık. Şimdi bunun devamını getirmek zorundayız" diye konuştu.

FORMAYA YAKIŞACAĞIZ
Sarı-lacivertlilerin tecrübeli kaptanı, sözlerine şöyle devam etti: Bu karşılaşma bizim için yeni bir başlangıç olacak. Biz . Ne olursa olsun bu arma için sonuna kadar savaşacağız. Hatalarımızdan dersler çıkardık. Formaya yakışır sonuçlar almaya devam edeceğiz. Bu sene işler istediğimiz gibi gitmedi ama yoluna girmesi için elimizden geleni yapacağız.
  1. 30.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Arma için savaşacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN