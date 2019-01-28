Fenerbahçe'de ayrılığı Ersun Yanal açıkladı! Diego Reyes...
28 Ocak 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'de ayrılığı Ersun Yanal açıkladı! ...

Fenerbahçe'de ayrılığı Ersun Yanal açıkladı! Diego Reyes...

Meksikalı stoper , 'nın Leganes takımına 6 aylığına kiralandı.

Ersun Yanal, zorlu Malatyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMASI
Artık galibiyetlere başlayacağımız yolculuğun ilk etabı bugün. Lig yeniden başlıyor gibi mücadele edeceğiz. Arzulu oynayıp, kazanmamız gerekiyor. Slimani ve Reyes'in görüştükleri takımlar var. Sanırım Reyes bugün görüşmeleri bitirdi. Kadromuz 21 kişi, bu isimlerle çıkıyoruz.

  1. 28.1.2019 19:36
  2. Güncelleme: 28.1.2019 19:53
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de ayrılığı Ersun Yanal açıkladı! Diego Reyes... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN