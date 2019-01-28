Fenerbahçe'de ayrılığı Ersun Yanal açıkladı! Diego Reyes...
Meksikalı stoper Diego Reyes, İspanya'nın Leganes takımına 6 aylığına kiralandı.
Ersun Yanal, zorlu Malatyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
İŞTE ERSUN YANAL'IN AÇIKLAMASI
Artık galibiyetlere başlayacağımız yolculuğun ilk etabı bugün. Lig yeniden başlıyor gibi mücadele edeceğiz. Arzulu oynayıp, kazanmamız gerekiyor. Slimani ve Reyes'in görüştükleri takımlar var. Sanırım Reyes bugün görüşmeleri bitirdi. Kadromuz 21 kişi, bu isimlerle çıkıyoruz.
- 28.1.2019 19:36
- Güncelleme: 28.1.2019 19:53
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fenerbahçe'de ayrılığı Ersun Yanal açıkladı! Diego Reyes... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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