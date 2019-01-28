Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Roman Neustadter, Alman Sport Bild'e röportaj verdi. İşte çarpıcı açıklamalar yapan Roman'dan satır başları:

Ligde düşme potasındayız. Bu canımızı acıtıyor. Kimse ummazdı ama maalesef şu andaki durumumuz bu. Takımda güven eksikliği var. Gol bulmakta zorlanıyoruz. Buna karşılık kalemize gelen ataklar ise genellikle gol oluyor. Ligde kesinlikle kalacağız. Bundan şüphem yok. Sadece hızlı şekilde bir çıkış yakalamalıyız. (Cocu'nun ayrılmak zorunda kalması, Ayew ve Slimani'nin hayal kırıklığı yaşatması) Türkiye ligi, Avrupa'dan çok farklı. Yeni gelenlerin buna alışması zaman alıyor. Burada futbol, Almanya'ya göre daha çok fiziğe dayalı oynanıyor. Tribünler de çok ateşli ve belirleyici. İstanbul derbileri Dortmund-Schalke'ye göre çok daha çılgınca. l Sahamızda Galatasaray ya da Beşiktaş ile oynadığınmızda tüylerim diken diken oluyor. Sokakta, restoranda her yerde sadece derbi konuşuluyor.Takımda en iyi anlaştığım isim defanstaki partnerim Skrtel.



YÖNETİMDEN TEKLİF GELMEDİ

Neustadter, yönetimden sözleşme uzatma konusunda henüz bir teklif almadığını da belirterek, "Ancak bunu fazla önemsemiyorum. Şu an kafamdaki tek konu takımı bu durumdan kurtarmak" dedi. Tecrübeli savunmacı, hayalinin yeniden Bundesliga'da oynamak olduğunu da vurguladı.