Volkan Demirel: "Mutlu olan gitsin!"

Ümraniye maçında takım arkadaşlarına tepki gösteren kaptan Volkan Demirel'in bu hareketi gündeme oturmuştu. Volkan'ın karşılaşma sonrası söyledikleri de ortaya çıktı. Tecrübeli file bekçisinin, takım halinde hareket etmeleri gerektiğini belirtip "Ligdeki durumumuz ortada, Türkiye Kupası'na da veda ettik. İçinde bulunduğumuz bu durumdan rahatsızlık duymayan, hala mutlu olabilen varsa artık bu takımda kalmamalı" diyerek tepkisine devam ettiği gelen haberler arasında.

ALTYAPIDA 1 ZAFER 1 YENİLGİ



Fenerbahçe altyapı takımları liglerin 19. haftasında Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. U17'ler rakibini deplasmanda Gürhan (2) ve Ömer'i golleriyle 3-0 yenerken, 19 Yaş Altı Futbol Ekibi ise sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.



SOLDADO 11'DE OYNAYACAK



Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın, performansıyla eleştirilen ve hafta arası Ümraniyespor maçında yine tepki alan Slimani'nin yerine Soldado'yu Yeni Malatyaspor maçında 11'de başlatacağı ifade edildi.



MALATYA MAÇI HAYATİ ÖNEMDE



Arka arkaya gelen kötü sonuçlarla hayal kırıklığını üzerinden atamayan Fenerbahçe'de yarınki Yeni Malatyaspor sınavı hayati önem taşıyor. Sarı-lacivertli takımın, seyircisi önünde yaşayacağı olası bir puan kaybı taraftarlarla bağı iyice koparabilir. Ayrıca başkan Ali Koç'u da iyice eleştirilerin odağına getirebilir. Böyle bir durumda camia içinde olağanüstü genel kurul kararı alınması için imza kampanyası başlatılabileceği konuşuluyor.



PAS VE TAKTİK ÇALIŞTILAR



Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 5'e 2 pas ile devam etti. 3'erli gruplar halinde dar alanda yapılan çift kale maçlarla da antrenman tamamlandı.