Victor Moses ilk idmanına çıktı
Nijeryalı, sarı-lacivertlilerin çalışmasına katıldı. Yeni takım arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü çizen Moses, yarınki Yeni Malatya sınavını iple çekiyor.
Fenerbahçe'nin son transferi Victor Moses, dün sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde kontrolden geçip imza atmış ve kupada kaybedilen Ümraniyespor mücadelesini tribünden izlemişti. 28 yaşındaki futbolcu, daha ilk çalışmaya çıkmasına rağmen yeni arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü sergiledi. Alışma sürecini bir an önce atlatmak istediğini dile getiren Moses, "Birbirimizi ne kadar hızlı tanırsak Fenerbahçe'ye o kadar iyi hizmet ederim" dedi.
SONRADAN OYUNA GİREBİLİR
İmza sonrası "Taraftarlara ayrı bir sevgim var onların önünde forma giyip mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullanan Moses, yarın oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesini de iple çekiyor. 1.77 boyundaki futbolcu, "Pazartesi günkü (yarın) maç için sabırsızlanıyorum. Şu anda en önemlisi Malatyaspor mücadelesi. Elimden geleni vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Moses'in Malatya karşılaşmasında kadroda olması gidişata göre sonradan oyuna girmesi bekleniyor.
FREY 1 AY YOK
Ümraniyespor mücadelesinde sakatlanan Michael Frey'in üst adalesinde yırtık olduğu bildirilmişti. Tedavisine başlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan İsviçreli futbolcu, bu süreçte yaklaşık 4-5 maçı kaçıracak.
- 27.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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