Victor Moses ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'nin son transferi Victor Moses, dün sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde kontrolden geçip imza atmış ve kupada kaybedilen Ümraniyespor mücadelesini tribünden izlemişti. 28 yaşındaki futbolcu, daha ilk çalışmaya çıkmasına rağmen yeni arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü sergiledi. Alışma sürecini bir an önce atlatmak istediğini dile getiren Moses, "Birbirimizi ne kadar hızlı tanırsak Fenerbahçe'ye o kadar iyi hizmet ederim" dedi.



SONRADAN OYUNA GİREBİLİR



İmza sonrası "Taraftarlara ayrı bir sevgim var onların önünde forma giyip mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullanan Moses, yarın oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesini de iple çekiyor. 1.77 boyundaki futbolcu, "Pazartesi günkü (yarın) maç için sabırsızlanıyorum. Şu anda en önemlisi Malatyaspor mücadelesi. Elimden geleni vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Moses'in Malatya karşılaşmasında kadroda olması gidişata göre sonradan oyuna girmesi bekleniyor.



FREY 1 AY YOK



Ümraniyespor mücadelesinde sakatlanan Michael Frey'in üst adalesinde yırtık olduğu bildirilmişti. Tedavisine başlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan İsviçreli futbolcu, bu süreçte yaklaşık 4-5 maçı kaçıracak.