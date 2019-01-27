Victor Moses ilk idmanına çıktı
27 Ocak 2019, Pazar
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ilk idmanına çıktı

Victor Moses ilk idmanına çıktı

Nijeryalı, sarı-lacivertlilerin çalışmasına katıldı. Yeni takım arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü çizen Moses, yarınki Yeni Malatya sınavını iple çekiyor.

'nin son transferi , dün sarı-lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Nijeryalı futbolcu, geçtiğimiz günlerde kontrolden geçip imza atmış ve kupada kaybedilen Ümraniyespor mücadelesini tribünden izlemişti. 28 yaşındaki futbolcu, daha ilk çalışmaya çıkmasına rağmen yeni arkadaşlarıyla uyumlu bir görüntü sergiledi. Alışma sürecini bir an önce atlatmak istediğini dile getiren Moses, "Birbirimizi ne kadar hızlı tanırsak Fenerbahçe'ye o kadar iyi hizmet ederim" dedi.


SONRADAN OYUNA GİREBİLİR

İmza sonrası "Taraftarlara ayrı bir sevgim var onların önünde forma giyip mutlu etmek istiyorum" ifadelerini kullanan Moses, yarın oynanacak mücadelesini de iple çekiyor. 1.77 boyundaki futbolcu, "Pazartesi günkü (yarın) maç için sabırsızlanıyorum. Şu anda en önemlisi Malatyaspor mücadelesi. Elimden geleni vermek istiyorum" ifadelerini kullandı. Moses'in Malatya karşılaşmasında kadroda olması gidişata göre sonradan oyuna girmesi bekleniyor.

FREY 1 AY YOK

Ümraniyespor mücadelesinde sakatlanan Michael Frey'in üst adalesinde yırtık olduğu bildirilmişti. Tedavisine başlanan ve yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak olan İsviçreli futbolcu, bu süreçte yaklaşık 4-5 maçı kaçıracak.

  1. 27.1.2019
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