Moussa Sow’dan Aziz Yıldırım paylaşımı
27 Ocak 2019, Pazar
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’dan paylaşımı

Moussa Sow’dan Aziz Yıldırım paylaşımı

’nin eski futbolcusu , sosyal medya hesabından ’la çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve “Benim için bir babasınız” notunu yazdı.

'nin eski oyuncusu , resmi sosyal hesabından, sarı-lacivertli ekibin eski başkanı ile çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Senegalli oyuncu fotoğrafın altına ise "Benim için bir babasınız. Siz büyük bir adamsınız. Her şey için ama özellikle Fenerbahçe için yaptığını her şey için teşekkürler" notunu yazdı.

Gazişehir Gaziantep ile transfer görüşmesi yapan ve sağlık kontrolünden geçen Sow, Antep temsilici ile henüz resmi sözleşmeyi imzalamadı.


  1. 27.1.2019 14:31
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