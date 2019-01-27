Moussa Sow’dan Aziz Yıldırım paylaşımı
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Moussa Sow, sosyal medya hesabından Aziz Yıldırım’la çektirdiği fotoğrafı paylaştı ve “Benim için bir babasınız” notunu yazdı.
Gazişehir Gaziantep ile transfer görüşmesi yapan ve sağlık kontrolünden geçen Sow, Antep temsilici ile henüz resmi sözleşmeyi imzalamadı.
- 27.1.2019 14:31
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Moussa Sow’dan Aziz Yıldırım paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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