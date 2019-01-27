Fenerbahçe'de yabancı krizi
27 Ocak 2019, Pazar
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'de yabancı krizi

Fenerbahçe'de yabancı krizi

yeni bir yabancı daha alırsa eldeki bir tanesini göndermek zorunda. Reyes, Valbuena ve Dirar ilk adaylar.

Transferde son günlere girilirken 'de hareketli saatler yaşanıyor... En az 2 takviye daha yapmak isteyen Kanarya'nın yabancı oyuncu alabilmesi için öncelikle dolu olan kontenjanı boşaltması gerekecek. Böyle bir durumda ilk gönderilecek ismin Diego Reyes olması bekleniyor. Meksikalı oyuncunun aldığı yüksek ücret nedeniyle sorun çıkarması halinde ise 'nın sözleşmesinin feshedilmesi bir diğer seçenek. Taliplileri olan Nabil Dirar'ın da satılabileceği ifade edildi.

ROMAN GÖREVE

'in tedbirli olarak 'ya sevk edilmesi Roman Neustadter'e yeniden ilk 11 yolunu açtı. 'ın yarın oynanacak Evkur maçında defansı Sadık Çiftpınar ile Roman'dan kurması bekleniyor. Neustadter, bu sezon 'de 17 maçta görev yaparken, 1 gol kaydetti.

JOSEF SEZONU KAPATTI

Fenerbahçe'nin 12 milyon euro'ya Al Ahli'ye sattığı Josef de Souza, sakatlık şokuyla sarsıldı. Karın bölgesinde problem yaşayan 29 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun salı günü Paris'te ameliyat olacağı ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Suudi ekibi, Josef'in büyük olasılıkla sezonu kapattığını duyurdu.

28 ŞAMPİYONLUĞU VAR!

İngiliz gazetesinin yaptığı Fenerbahçe analizinde, sarı- lacivertli takımın toplam 28 lig şampiyonluğunun bulunduğu belirtildi. Gazete, "Türkiye'de en çok şampiyonluk kazanan kulüp. Fenerbahçe'nin 28 lig şampiyonluğu bulunuyor. Bunların 19'u 1959'da Süper Lig kurulduktan sonra kazanıldı" ifadelerine yer verildi.

  1. 27.1.2019
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