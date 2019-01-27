Fenerbahçe'de yabancı krizi

Transferde son günlere girilirken Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor... En az 2 takviye daha yapmak isteyen Kanarya'nın yabancı oyuncu alabilmesi için öncelikle dolu olan kontenjanı boşaltması gerekecek. Böyle bir durumda ilk gönderilecek ismin Diego Reyes olması bekleniyor. Meksikalı oyuncunun aldığı yüksek ücret nedeniyle sorun çıkarması halinde ise Mathieu Valbuena'nın sözleşmesinin feshedilmesi bir diğer seçenek. Taliplileri olan Nabil Dirar'ın da satılabileceği ifade edildi.



ROMAN GÖREVE



Martin Skrtel'in tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesi Roman Neustadter'e yeniden ilk 11 yolunu açtı. Ersun Yanal'ın yarın oynanacak Evkur Yeni Malatyaspor maçında defansı Sadık Çiftpınar ile Roman'dan kurması bekleniyor. Neustadter, bu sezon Süper Lig'de 17 maçta görev yaparken, 1 gol kaydetti.



JOSEF SEZONU KAPATTI



Fenerbahçe'nin 12 milyon euro'ya Al Ahli'ye sattığı Josef de Souza, sakatlık şokuyla sarsıldı. Karın bölgesinde problem yaşayan 29 yaşındaki Brezilyalı ön liberonun salı günü Paris'te ameliyat olacağı ve en az 3 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Suudi ekibi, Josef'in büyük olasılıkla sezonu kapattığını duyurdu.



28 ŞAMPİYONLUĞU VAR!



İngiliz Daily Mail gazetesinin yaptığı Fenerbahçe analizinde, sarı- lacivertli takımın toplam 28 lig şampiyonluğunun bulunduğu belirtildi. Gazete, "Türkiye'de en çok şampiyonluk kazanan kulüp. Fenerbahçe'nin 28 lig şampiyonluğu bulunuyor. Bunların 19'u 1959'da Süper Lig kurulduktan sonra kazanıldı" ifadelerine yer verildi.