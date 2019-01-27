Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenmanın teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.
Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.
Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.
- 27.1.2019 23:18
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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