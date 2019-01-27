Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları
27 Ocak 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Evkur maçı hazırlıkları

Fenerbahçe'de Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

'in 19. haftasında yarın Evkur 'u ağırlayacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'ndeki antrenmanın teknik direktör yönetiminde gerçekleştirildiği belirtildi.

Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan futbolcuların, 5'e 2 top kapma, pas, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Evkur maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerinde kampa girdi.

  1. 27.1.2019 23:18
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