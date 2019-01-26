Uçağı düşen Sala’nın yerine Slimani

Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan İslam Slimani'nin uçağı Manş Denizi'ne düşen Emiliano Sala'nın yerine Cardiff'e gideceği iddia edildi.

Haberi İngiliz futbol menajeri Martin Cockshaw verdi. Cockshaw, Leicester'ın Sala'nın yerine golcü arayan Cardiff'e jest olarak Slimani'yi geri çağırıp, bu takıma kiralayacağını savundu.