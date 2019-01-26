Telefonuma çıkmıyor
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Telefonuma çıkmıyor

Telefonuma çıkmıyor

: ’u arıyorum ancak ulaşamıyorum! Kendisine tavsiyem şu: Acilen herkesin kabul edeceği 3 futbolcu almalı.

'nin efsane başkanı , 'a ulaşamadığını söyledi. Şen, "Taraftar bana, 'Ali baba, başkanı arayıp bu durumları sormuyor musun?' diye soruyor. Onlara cevabım şu, başkan Ali Koç'u arıyorum ama ulaşamıyorum. Bu sabah da aradım ama dönüş olmuyor" dedi.

Fenerbahçe'nin tarihinin en karanlık tablolarından birini yaşadığını aktaran Ali Şen, "Hem de başkanın Ali Koç olduğu bir dönemde. Herkes Ali Koç'a büyük anlayış ve kredi tanıdı. Bütün Fenerbahçe taraftarı, kongre üyeleri şaşkın, üzgün, öfkeli. Yapılması gereken şu: Bu hafta transfer bitiyor. Onun başkan olmasında büyük destek veren biri olarak Ali Koç'a tavsiyem şu: Acilen herkesin kabul edebileceği 3 futbolcu almalı." ifadelerini kullandı.

  1. 26.1.2019
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