Moses imzayı attı! "Birlikte başarırız"
Kanarya, Nijeryalı yıldızı Chelsea’den 1.5 yıllığına kiraladı. Moses, “Futbol takım oyunu. Umarım takım olarak istenen şeyleri başarabiliriz” dedi.
Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Chelsea'li Victor Moses'i 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Nijeryalı kanat oyuncusu, Chelsea ile de anlaşmaya varılmasının ardından dün imzayı attı. Sarı-lacivertliler, resmi siteden, "Moses'e çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz" derken, twitter adresinden de, "Fenerbahçe'ye hoş geldin Victor Moses" mesajını paylaştı.
8 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Moses imza sonrası FBTV'ye konuştu: "Burada olduğum için mutluyum. Pazartesi günkü maç için sabırsızlanıyorum. Skrtel ve Emenike ile konuştum. Bana kulübün ve taraftarın büyüklüğünü anlattılar. Onları mutlu edebilmek için elimden geleni yapacağım. 8 numara uğurlu rakamım. Umarım şans getirir. Futbol takım oyunu. Bireysel olarak bir şey yapmanız mümkün değil. Takım olarak bir şeyleri başarabiliriz."
TESİSLERİ GEZİP İDMAN YAPTI
Törenin ardından idari menajer Volkan Ballı ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezen Victor Moses, teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcıları ile tanıştı. Tecrübeli futbolcu daha sonra sahaya çıkarak bireysel antrenman yaptı.
COMOLLİ: BİRÇOK TEKLİFİ REDDETTİ
Sportif direktör Comolli, Moses'in Chelsea'de Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadığını belirterek, "Birçok kulüpten teklifi almasına rağmen 'Benim ilk tercihim F.Bahçe' dedi ve diğerlerini reddetti. Yanal'ın, benim ve yönetimin istediği bir oyuncuydu" dedi.
HARİKA BİR PROFESYONEL
Chelsea, resmi sitesinden Moses'a Fenerbahçe kariyerinde başarı dilerken, "Victor, 15. sıradaki Fenerbahçe'nin ligdeki konumunu yükseltmeyi umuyor" diye yazdı. Yardımcı antrenör Gianfranco Zola da, "Benim için acı bir gün. Victor Moses harika bir profesyonel olduğu için ayrılmasına üzülüyoruz" dedi.
BÖYLE OYUNCU ÇOK YOK
Roberto Martinez (Wigan'dan hocası) Moses özel bir oyuncu. Böyle oyuncular futbol dünyasında çok yok. İngiltere Milli Takımı'nda olsaydı, fark yaratırdı.
Jose Mourinho: (Chelsea'den hocası) Victor güçlü, tecrübeli, hızlı, agresif bir futbolcu. Chelsea'de son yıllarda çok önemli bir gelişim gösterdi.
Maurizio Sarri: (Şu andaki hocası) Moses bir kanat forvet oyuncusu ya da bir bek oyuncusundan çok, hücumcu bir defansif kanat oyuncusu oynamaya uygun.
Antonio Conte: (Chelsea'den hocası) Moses'ın inanılmaz özellikleri var, teknik, fiziksel güç, sahada 70 metreyi birden kontrol etmesi...
Gernot Rohr: (Nijerya Milli Takımı hocası) Milli takımdaki en etkili oyuncum Victor Moses. Hızlı, çabuk, ona çok güveniyorum.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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