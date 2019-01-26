Moses imzayı attı! "Birlikte başarırız"

Fenerbahçe, İstanbul'a getirdiği Chelsea'li Victor Moses'i 1.5 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Sağlık kontrolünden geçirilen Nijeryalı kanat oyuncusu, Chelsea ile de anlaşmaya varılmasının ardından dün imzayı attı. Sarı-lacivertliler, resmi siteden, "Moses'e çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz" derken, twitter adresinden de, "Fenerbahçe'ye hoş geldin Victor Moses" mesajını paylaştı.



8 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Moses imza sonrası FBTV'ye konuştu: "Burada olduğum için mutluyum. Pazartesi günkü maç için sabırsızlanıyorum. Skrtel ve Emenike ile konuştum. Bana kulübün ve taraftarın büyüklüğünü anlattılar. Onları mutlu edebilmek için elimden geleni yapacağım. 8 numara uğurlu rakamım. Umarım şans getirir. Futbol takım oyunu. Bireysel olarak bir şey yapmanız mümkün değil. Takım olarak bir şeyleri başarabiliriz."



TESİSLERİ GEZİP İDMAN YAPTI

Törenin ardından idari menajer Volkan Ballı ile birlikte Samandıra Can Bartu Tesisleri'ni gezen Victor Moses, teknik direktör Ersun Yanal ve yardımcıları ile tanıştı. Tecrübeli futbolcu daha sonra sahaya çıkarak bireysel antrenman yaptı.



COMOLLİ: BİRÇOK TEKLİFİ REDDETTİ

Sportif direktör Comolli, Moses'in Chelsea'de Premier Lig ve Federasyon Kupası şampiyonluğu yaşadığını belirterek, "Birçok kulüpten teklifi almasına rağmen 'Benim ilk tercihim F.Bahçe' dedi ve diğerlerini reddetti. Yanal'ın, benim ve yönetimin istediği bir oyuncuydu" dedi.



HARİKA BİR PROFESYONEL

Chelsea, resmi sitesinden Moses'a Fenerbahçe kariyerinde başarı dilerken, "Victor, 15. sıradaki Fenerbahçe'nin ligdeki konumunu yükseltmeyi umuyor" diye yazdı. Yardımcı antrenör Gianfranco Zola da, "Benim için acı bir gün. Victor Moses harika bir profesyonel olduğu için ayrılmasına üzülüyoruz" dedi.

BÖYLE OYUNCU ÇOK YOK

Roberto Martinez (Wigan'dan hocası) Moses özel bir oyuncu. Böyle oyuncular futbol dünyasında çok yok. İngiltere Milli Takımı'nda olsaydı, fark yaratırdı.



Jose Mourinho: (Chelsea'den hocası) Victor güçlü, tecrübeli, hızlı, agresif bir futbolcu. Chelsea'de son yıllarda çok önemli bir gelişim gösterdi.



Maurizio Sarri: (Şu andaki hocası) Moses bir kanat forvet oyuncusu ya da bir bek oyuncusundan çok, hücumcu bir defansif kanat oyuncusu oynamaya uygun.



Antonio Conte: (Chelsea'den hocası) Moses'ın inanılmaz özellikleri var, teknik, fiziksel güç, sahada 70 metreyi birden kontrol etmesi...



Gernot Rohr: (Nijerya Milli Takımı hocası) Milli takımdaki en etkili oyuncum Victor Moses. Hızlı, çabuk, ona çok güveniyorum.