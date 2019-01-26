Frey 1 ay yok
26 Ocak 2019, Cumartesi
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Frey 1 ay yok

Frey 1 ay yok

'de , üst adelesinde oluşan yırtık sebebiyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

'ye sezon başında Zürih'ten transfer olan 'den kötü haber geldi. Ümraniyespor ile oynanan Son 16 Turu ikinci maçında 28. dakikada sakatlanan Frey yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre İsviçreli futbolcunun sağ bacak üst adalesinde yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

U21 DESTEKLİ İDMAN
Fenerbahçe, pazartesi günü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman U21 takımının da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

PAREDES, PSG'DE
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, orta saha oyuncusu Leandro Paredes'i 'ye 40 milyon euro'ya sattı. 24 yaşındaki defansif orta sahanın PSG için Doha'da sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi. Kontrata 5 milyon euro'luk da bonus konduğu açıklandı. Paredes, Zenit'in en önemli oyuncuları arasında yer alıyordu.
  1. 26.1.2019
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