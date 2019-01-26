Frey 1 ay yok
Fenerbahçe'de Michael Frey, üst adelesinde oluşan yırtık sebebiyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
U21 DESTEKLİ İDMAN
Fenerbahçe, pazartesi günü Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla başladı. Ümraniyespor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman U21 takımının da katılımıyla gerçekleştirilen taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
PAREDES, PSG'DE
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Zenit, orta saha oyuncusu Leandro Paredes'i PSG'ye 40 milyon euro'ya sattı. 24 yaşındaki defansif orta sahanın PSG için Doha'da sağlık kontrolünden geçeceği bildirildi. Kontrata 5 milyon euro'luk da bonus konduğu açıklandı. Paredes, Zenit'in en önemli oyuncuları arasında yer alıyordu.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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