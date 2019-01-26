Fenerbahçe'de büyük isyan!
Son 30 resmi maçta 7 galibiyet alabilen, Süper Lig’de 15’inci sırada bulunan Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen Fenerbahçe’de taraftar isyan bayrağını çekti.
ERSUN YANAL DA KÖTÜ BAŞLADI
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve bir türlü ayağa kalkacak hamleleri yapamayan sarı-lacivertliler, 30 resmi maçta sadece 7 galibiyette kaldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 18 maçta sadece 3 kez sahadan mutlu ayrıldı ve galibiyet sıralamasında en kötü 3 takımdan biri oldu. Fenerbahçe, bu sezon en başarılı olduğu Avrupa kulvarında ise 8 maçta 2 galibiyet aldı. Cocu ve Koeman'dan istediğini alamayan Fenerbahçe, taraftarın da büyük desteğiyle göreve gelen teknik direktör Ersun Yanal'la da istediği çıkışı yakalayamadı. Ersun Yanal yönetiminde 6 resmi maça çıkan Fenerbahçe, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u mağlup edebildi.
KOSKOCA FENER'İ NE HALE GETİRDİNİZ
Önceki gece kupa yenilgisi sonrası Can Bartu Tesisleri önünde toplanan bir gurup Fenerbahçeli taraftar, futbolculara sert tepki gösterdi. Takım otobüsü içeri girerken protestolarını artıran grup, "Siz bizi aleme rezil ettiniz! Koskoca Feneri ne hale getirdiniz? Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor. Comolli istifa" gibi sloganlar attı. Öfkeli taraftar takım otobüsü tesislere girerken ıslık çalıp, yuhaladılar.
BASKETBOL YAYINLANDI!
Fenerbahçe-Ümraniye maçından sonra FBTV'de ilginç bir olay yaşandı. Kulübün resmi TV kanalı, Ümraniyespor maçını adeta yok saydı. Ziraat Türkiye Kupası maçının adından futbol değil basketbol konuşuldu. Obradovic'in basın toplantısı yayımlandı. Bu kararın Başkan Koç'a ait olduğu iddia edildi.
- 26.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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