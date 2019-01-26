Fenerbahçe'de büyük isyan!
26 Ocak 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

'de büyük isyan!

Fenerbahçe'de büyük isyan!

Son 30 resmi maçta 7 galibiyet alabilen, ’de 15’inci sırada bulunan ’ndan elenen ’de taraftar isyan bayrağını çekti.

'deki kötü gidişatını 'na taşıyan sarı-lacivertliler taraftarını üzdü. Kupada Ümraniyespor'a elenen , kötü gidişatı durduramıyor. Sezona yepyeni bir yapılanma ve yeni bir yönetim anlayışıyla giren Fenerbahçe, tarihinin en dramatik ve en kötü sezonunu geçiriyor. F.Bahçe Süper Lig'de geride kalan 18 haftada sadece 17 puan toplayarak küme düşme hattının bir basamak üstünde. Gelecek sezon Avrupa kupalarına katılma yolundaki en büyük hedeflerden biri olan Türkiye Kupası'na son 16 turunda Ümraniyespor'a 2 maçta da yenilerek veda eden Fenerbahçe, taraftarını hayal kırıklığına uğratmaya devam etti.

ERSUN YANAL DA KÖTÜ BAŞLADI
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve bir türlü ayağa kalkacak hamleleri yapamayan sarı-lacivertliler, 30 resmi maçta sadece 7 galibiyette kaldı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 18 maçta sadece 3 kez sahadan mutlu ayrıldı ve galibiyet sıralamasında en kötü 3 takımdan biri oldu. Fenerbahçe, bu sezon en başarılı olduğu Avrupa kulvarında ise 8 maçta 2 galibiyet aldı. Cocu ve Koeman'dan istediğini alamayan Fenerbahçe, taraftarın da büyük desteğiyle göreve gelen teknik direktör 'la da istediği çıkışı yakalayamadı. Ersun Yanal yönetiminde 6 resmi maça çıkan Fenerbahçe, sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda Giresunspor'u mağlup edebildi.

KOSKOCA FENER'İ NE HALE GETİRDİNİZ
Önceki gece kupa yenilgisi sonrası önünde toplanan bir gurup Fenerbahçeli taraftar, futbolculara sert tepki gösterdi. Takım otobüsü içeri girerken protestolarını artıran grup, "Siz bizi aleme rezil ettiniz! ne hale getirdiniz? Bu taraftar bunları hiç hak etmiyor. Comolli istifa" gibi sloganlar attı. Öfkeli taraftar takım otobüsü tesislere girerken ıslık çalıp, yuhaladılar.

BASKETBOL YAYINLANDI!
Fenerbahçe-Ümraniye maçından sonra FBTV'de ilginç bir olay yaşandı. Kulübün resmi TV kanalı, Ümraniyespor maçını adeta yok saydı. Ziraat Türkiye Kupası maçının adından futbol değil konuşuldu. Obradovic'in basın toplantısı yayımlandı. Bu kararın Başkan Koç'a ait olduğu iddia edildi.
  1. 26.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de büyük isyan! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN