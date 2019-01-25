Tarihinin en kötü günlerini geçiren Fenerbahçe, kupada da 'rezalet' bir sonuca imza attı, taraftarını kahretti. Sarı-lacivertliler, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elendi. Deplasmandaki ilk maçı 1-0 kaybeden Kanarya, maddi olarak kendisinden kat be kat düşük bütçelere sahip olan Ümraniyespor'a Ülker Stadı'nda da aynı skorla yenildi ve kupadan elendi.

68'DEN SONRA 10 KİŞİ

İlk yarıda yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Fenerbahçe, ikinci yarıda rakibine çok pozisyon verdi. 68'de Martin Skrtel, Ümraniyesporlu Atabey'e dirsek attığı için VAR kararıyla kırmızı kart gördü. Bu dakikadan sonra 10 kişi mücadele etmek zorunda kalan sarı-lacivertliler, 89'da Leandrinho'nun golüne engel olamadı. Kupadan elenen Fenerbahçe, taraftarlarını resmen çileden çıkardı.

6 YIL SONRA ALT LİGE ELENDİ

Kanarya, 6 yıl aradan sonra ilk kez Türkiye Kupası'nda bir alt lig takımına elendi. Sarı-lacivertliler, 2013-14 sezonunda o dönem 2. Lig'de mücadele eden Fethiyespor'a elendiğinde teknik direktör yine Ersun Yanal'dı.



VOLKAN ÇİLEDEN ÇIKTI

F.BAHÇE kalesine arka arkaya gelen pozisyonlar Volkan Demirel'i çileden çıkardı. Tecrübeli file bekçisinin, "Valla a.. hepinizin ya!" diyerek arkadaşlarına sarfettiği sözler ekranlara yansıdı. Taraftarlar bu sözleri sosyal medyada "Hislerimize tercüman oldun" şeklinde yorumladı.



GEL BAKALIM COMOLLİ

Ümraniye maçını tribünden izleyen Damien Comolli, taraftarın en çok tepki gösterdiği isimdi. Başkan Ali Koç'un kupada yaşanan şokun ardından Comolli ile bugün bir görüşme yapacağı öğrenildi.



SADECE 1 GALİBİYET!

Sorunlara çare olsun diye gelen Ersun Yanal, 6 maçta sadece kupadaki Giresun (5-2) maçını kazandı. Dİğer 5 mücadelede 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.



'AVRUPA BİLETİ GİTTİ'

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Soldado kupaya vedayı değerlendirdi: "Artık kelimelerin bittiği noktadayım. Kupada yolumuza devam etmek, bizim için Avrupa bileti olacaktı. Büyük zayıflık gösterdik.Problemimiz sadece gol atma problemi değil, buna bütün olarak bakmamız lazım."



SKRTEL VAR'LA KIZARDI

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Skrtel, Ümraniye maçında gördüğü kırmızı kartla oyundan atıldı. Mücadelenin 67. dakikasında Atabey Çiçek'in yüzüne dirsek atan Skrtel, VAR incelemesinin ardından kırmızı kart gördü. En az iki maç ceza alacak Skrtel, ligdeki Malatya ve Göztepe maçlarında oynayamayacak.



BURSA MAÇINA GÖRE 6 DEĞİŞİKLİK

Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor maçına son Bursaspor karşılaşmasına göre 6 değişiklik yaparak çıktı. ecrübeli teknik adam Bursaspor maçında ilk 11'de forma giyen Sadık Çiftpınar, Isla, Jailson, M.Ekici, Dirar ve Soldado'nun yerine Şener, Neustadter, Benzia, Valbuena, Frey ve Slimani'ye görev verdi. Yanal'ın çift forvet tercihi de sonuca etki etmedi.