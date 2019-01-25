Fenrbahçe Victor Moses'ı açıkladı – Fotomaç – 25 Ocak 2019
25 Ocak 2019, Cuma
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Fenrbahçe Victor Moses'ı açıkladı

Fenrbahçe Victor Moses'ı açıkladı

Fenerbahçe, 'den Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ı 1.5 yıllığına kiraladığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz, Victor Moses'in 1,5 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması için İngiliz ekibi ile anlaşmaya vardı.

Nijerya milli takım futbolcusu Victor Moses, sağlık kontrollerinin ardından kendisini Fenerbahçeli yapan resmi sözleşmeyi imzaladı.

Moses'e Çubuklu formamız ile sonsuz başarılar dileriz!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"

İşte Comolli ile bir araya gelerek sözleşmeye imza atan Moses'ın formayla ilk görüntüleri için tıklayın:

  1. 25.1.2019 17:20
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