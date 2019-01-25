Fenerbahçe'de Frey şoku!
Fenerbahçeli futbolcu Michael Frey, üst adelesinde oluşan yırtık sebebiyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe'ye sezon başında FC Zürih'ten transfer olan Michael Frey'den kötü haber geldi. Ümraniyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında 28. dakikada sakatlanan Frey yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre İsviçreli futbolcunun üst adelesinde yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.
- 25.1.2019 14:22
- Güncelleme: 25.1.2019 14:50
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fenerbahçe'de Frey şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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