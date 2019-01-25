Fenerbahçe'de Frey şoku!
25 Ocak 2019, Cuma
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'de şoku!

Fenerbahçe'de Frey şoku!

Fenerbahçeli futbolcu Michael , üst adelesinde oluşan yırtık sebebiyle en az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

'ye sezon başında FC Zürih'ten transfer olan Michael 'den kötü haber geldi. Ümraniyespor ile oynanan Son 16 Turu ikinci maçında 28. dakikada sakatlanan Frey yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı. Kulüp doktorlarından alınan bilgiye göre İsviçreli futbolcunun üst adelesinde yırtık tespit edildiği ve en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

  1. 25.1.2019 14:22
  2. Güncelleme: 25.1.2019 14:50
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