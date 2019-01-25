Fenerbahçe lige döndü
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniyespor'a elenen Fenerbahçe, ara vermeden Spor Toto Süper Lig'de 28 Ocak Pazartesi günü Evkur Yeni Malatyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmanda dün Ümraniyespor karşısında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Antrenmana salonda başlayan diğer futbolcuların, daha sonra sahaya çıkarak pas ve pres çalışması yaptığı ifade edildi. İdmanın, 21 yaş altı takımının da katıldığı taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.
Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 25.1.2019 15:35
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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