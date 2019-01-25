Fenerbahçe lige döndü
25 Ocak 2019, Cuma
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lige döndü

Fenerbahçe lige döndü

son 16 turunda Ümraniyespor'a elenen , ara vermeden 'de 28 Ocak Pazartesi günü Evkur 'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda dün Ümraniyespor karşısında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Antrenmana salonda başlayan diğer futbolcuların, daha sonra sahaya çıkarak pas ve pres çalışması yaptığı ifade edildi. İdmanın, 21 yaş altı takımının da katıldığı taktik çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

Sarı-lacivertliler, Evkur maçının hazırlıklarını yarın Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.


  1. 25.1.2019 15:35
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