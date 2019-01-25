Fenerbahçe Beko rakip tanımıyor
Fenerbahçe Beko, Avrupa’da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Kanarya Yunan rakibi Olympiakos’u yenerek 20. maçında 18’inci galibiyetini aldı.
THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Olympiakos'u 90-75 yenerek 18. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. İlk yarıyı 40-28'lik üstünlükle tamamlayan sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçı rahat kazandı. 17 sayı atan Green takımın en skorer ismi oldu. Aralık ayının en değerli oyuncusu Vesely maç öncesi ödül aldı.
KADINLAR DA GALİP: 84-80
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı da günü zaferle bitirdi. Sarı-lacivertliler, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta mücadelesinde Macaristan ekibi Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 mağlup etmeyi başardı.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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