Fenerbahçe Beko rakip tanımıyor

THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Olympiakos'u 90-75 yenerek 18. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. İlk yarıyı 40-28'lik üstünlükle tamamlayan sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçı rahat kazandı. 17 sayı atan Green takımın en skorer ismi oldu. Aralık ayının en değerli oyuncusu Vesely maç öncesi ödül aldı.



KADINLAR DA GALİP: 84-80



Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı da günü zaferle bitirdi. Sarı-lacivertliler, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta mücadelesinde Macaristan ekibi Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 mağlup etmeyi başardı.