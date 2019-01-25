Fenerbahçe Beko rakip tanımıyor
25 Ocak 2019, Cuma
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Beko rakip tanımıyor

Fenerbahçe Beko rakip tanımıyor

Beko, Avrupa’da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Kanarya Yunan rakibi ’u yenerek 20. maçında 18’inci galibiyetini aldı.

'nin 20. haftasında Beko, konuk ettiği 'u 90-75 yenerek 18. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü. İlk yarıyı 40-28'lik üstünlükle tamamlayan sarı-lacivertliler, baştan sona üstün götürdüğü maçı rahat kazandı. 17 sayı atan Green takımın en skorer ismi oldu. Aralık ayının en değerli oyuncusu Vesely maç öncesi ödül aldı.


KADINLAR DA GALİP: 84-80

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı da günü zaferle bitirdi. Sarı-lacivertliler, FIBA Avrupa Ligi B Grubu 10. hafta mücadelesinde ekibi Sopron Basket'i deplasmanda 84-80 mağlup etmeyi başardı.

  1. 25.1.2019
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