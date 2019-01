Cüneyt Çakır tam puan aldı

MHK yetkililerinin, Çakır'ın verdiği kararların doğru olduğu yönünde görüş birliğine vardıkları ifade edildi. Çakır'ın bir hafta dinlendirilip tekrar görev alacağı kaydedildi. Fenerbahçe 'nin Süper Lig 'de pazartesi günü oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık . Palabıyık, bugüne kadar sarı-lacivertlilerin 24 maçında görev yaptı. Fener, bunların 14'ünü kazanırken, 7 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı. 66 sarı kart, 7 de kırmızı kart gördü.Kanarya'nın 15 yaşındaki 10 numarası Ömer Beyaz yurt dışından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Haberlerde genç futbolcu ile Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgilendiği kaydedildi. En ciddi taliplerin Liverpool ve Aston Villa olduğu ancak Manchester City Chelsea and Bayern Münih 'in de imza attırmak istediği ifade edildi.Galatasaray ile oynanan derbisinde hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener anısına sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. Koray Şener için dün İzmir 'de 300 fidan dikildi. 'Koray Şener Sakız Korusu' fidan dikim törenine Fenerbahçe İzmir şubesi yönetimi katıldı. Koray adına daha önce de park açılmıştı.Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 'özgüven sponsoru' şampuan markası Head & Shoulders oldu. 'Kazanmak Kafada Başlar' sloganıyla sarı-lacivertli takıma destek verecek olan sponsorluk anlaşması 2019-2020 sezonunun sonuna kadar devam edecek.MLS ekibi Toronto'da forma giyen F.Bahçe'nin eski sol beki Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, kadroda düşünülmediği için takımdan ayrıldığını açıkladı. 2016 yılından beri her sezonu farklı takımlarda geçiren van der Wiel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama buna rağmen neşesini hiç kaybetmediğini belirtti.