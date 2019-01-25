Cüneyt Çakır tam puan aldı
25 Ocak 2019, Cuma
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tam puan aldı

Cüneyt Çakır tam puan aldı

'nin Bursaspor karşılaşması sonrası eleştiri açıklaması yaptığı hakem 'ın ve maç gözlemcisinden tam puan aldığı belirtildi.

MHK yetkililerinin, Çakır'ın verdiği kararların doğru olduğu yönünde görüş birliğine vardıkları ifade edildi. Çakır'ın bir hafta dinlendirilip tekrar görev alacağı kaydedildi.

Hakem Palabıyık
'nin 'de pazartesi günü oynayacağı maçının hakemi . Palabıyık, bugüne kadar sarı-lacivertlilerin 24 maçında görev yaptı. Fener, bunların 14'ünü kazanırken, 7 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı. 66 sarı kart, 7 de kırmızı kart gördü.

Devler genç Ömer'i takipte
Kanarya'nın 15 yaşındaki 10 numarası Ömer Beyaz yurt dışından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Haberlerde genç futbolcu ile Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgilendiği kaydedildi. En ciddi taliplerin Liverpool ve olduğu ancak , , and 'in de imza attırmak istediği ifade edildi.

Şener için 300 fidan
Galatasaray ile oynanan derbisinde hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı anısına sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. Koray Şener için dün 'de 300 fidan dikildi. 'Koray Şener Sakız Korusu' fidan dikim törenine Fenerbahçe İzmir şubesi yönetimi katıldı. Koray adına daha önce de park açılmıştı.

Yeni sponsor
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 'özgüven sponsoru' şampuan markası Head & Shoulders oldu. 'Kazanmak Kafada Başlar' sloganıyla sarı-lacivertli takıma destek verecek olan sponsorluk anlaşması 2019-2020 sezonunun sonuna kadar devam edecek.

Wiel yine tutunamadı
MLS ekibi Toronto'da forma giyen F.Bahçe'nin eski sol beki Hollandalı futbolcu Gregory der Wiel, kadroda düşünülmediği için takımdan ayrıldığını açıkladı. 2016 yılından beri her sezonu farklı takımlarda geçiren van der Wiel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama buna rağmen neşesini hiç kaybetmediğini belirtti.
  1. 25.1.2019
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