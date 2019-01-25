Cüneyt Çakır tam puan aldı
Fenerbahçe'nin Bursaspor karşılaşması sonrası eleştiri açıklaması yaptığı hakem Cüneyt Çakır'ın TFF ve maç gözlemcisinden tam puan aldığı belirtildi.
Hakem Palabıyık
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de pazartesi günü oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hakemi Ali Palabıyık. Palabıyık, bugüne kadar sarı-lacivertlilerin 24 maçında görev yaptı. Fener, bunların 14'ünü kazanırken, 7 beraberlik, 3 de mağlubiyet aldı. 66 sarı kart, 7 de kırmızı kart gördü.
Devler genç Ömer'i takipte
Kanarya'nın 15 yaşındaki 10 numarası Ömer Beyaz yurt dışından ilginç bir iddia ortaya atıldı. Haberlerde genç futbolcu ile Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgilendiği kaydedildi. En ciddi taliplerin Liverpool ve Aston Villa olduğu ancak Manchester City, Manchester United, Chelsea and Bayern Münih'in de imza attırmak istediği ifade edildi.
Şener için 300 fidan
Galatasaray ile oynanan derbisinde hayatını kaybeden Fenerbahçe taraftarı Koray Şener anısına sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor. Koray Şener için dün İzmir'de 300 fidan dikildi. 'Koray Şener Sakız Korusu' fidan dikim törenine Fenerbahçe İzmir şubesi yönetimi katıldı. Koray adına daha önce de park açılmıştı.
Yeni sponsor
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın 'özgüven sponsoru' şampuan markası Head & Shoulders oldu. 'Kazanmak Kafada Başlar' sloganıyla sarı-lacivertli takıma destek verecek olan sponsorluk anlaşması 2019-2020 sezonunun sonuna kadar devam edecek.
Wiel yine tutunamadı
MLS ekibi Toronto'da forma giyen F.Bahçe'nin eski sol beki Hollandalı futbolcu Gregory van der Wiel, kadroda düşünülmediği için takımdan ayrıldığını açıkladı. 2016 yılından beri her sezonu farklı takımlarda geçiren van der Wiel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama buna rağmen neşesini hiç kaybetmediğini belirtti.
- 25.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Cüneyt Çakır tam puan aldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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