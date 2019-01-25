Bana sormayın
25 Ocak 2019, Cuma
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Bana sormayın

Bana sormayın

, sadece 1 dakika 10 saniye süren basın toplantısında soru almadı.

Ümraniye karşısında alınan 'facia' yenilginin ardından basın toplantısında konuşan Yanal, "Her taraftarımız gibi biz de bugün beklemediğimiz bir sonuçla üzüldük." dedi. Takımı daha iyi yapacak sonuçlar için hazırlanmak zorunda olduklarını dile getiren Yanal, "Bazen bu sürprizleri kabul etmek oldukça zor. bitimine 7 gün kaldı. Yenilenmiş bir takımla taraftarın karşısına çıkmak istiyoruz" dedi. Yanal, basın mensuplarının ısrarla soru sorma isteği karşısında Yanal, talepleri kabul etmeyerek, "Sorulacak soruları daha sonra cevaplayacağız." demekle yetindi. Toplantı 1 dakika 10 saniye sürdü.
  1. 25.1.2019
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