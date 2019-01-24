Ze Luis iddiası!
24 Ocak 2019, Perşembe
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iddiası!

Ze Luis iddiası!

Sarı-lacivertli takımın, Spartak’ın santrforu ’le ilgilendiği iddia edildi. ’lu bu sezon 11 gol attı.

artık son haftaya girilirken 'de de adaylar çoğaldı. İslam Slimani'den memnun olmayan teknik direktör 'ın forvete 'da forma giyen 'i istediği kaydedildi. Forvetin yanı sıra sol kanatta da oynayabilen Adalı futbolcu, Spartak 'da bu sezon 24 maçta 11 gol atarak dikkatleri çekti. Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gözüken oyuncu ile Leeds United da ilgileniyor. İngiliz ekibinin 27 yaşındaki futbolcu için cazip bir teklif yaptığı iddia edildi. Fenerbahçe'nin ise öncelikle kiralama formülü üzerinde durduğu ve şansını son ana kadar zorlayacağı belirtiliyor.
  1. 24.1.2019
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