Galatasaray'dan flaş Serdar Aziz ve Fenerbahçe açıklaması!
24 Ocak 2019, Perşembe
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'dan flaş ve açıklaması!

Galatasaray'dan flaş Serdar Aziz ve Fenerbahçe açıklaması!

Sarı-Kırmızılı kulüp 'in olası transferiyle ilgili açıklama yayınladı.

'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü"

  1. 24.1.2019 18:57
  2. Güncelleme: 24.1.2019 18:58
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