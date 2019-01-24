Galatasaray'dan flaş Serdar Aziz ve Fenerbahçe açıklaması!
Sarı-Kırmızılı kulüp Serdar Aziz'in olası Fenerbahçe transferiyle ilgili açıklama yayınladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel futbolcumuz Serdar Aziz'in, rakip takımlara bonservis bedeli ödenmeden transferine izin verileceğine dair iddialar tamamen gerçek dışıdır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü"
- 24.1.2019 18:57
- Güncelleme: 24.1.2019 18:58
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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