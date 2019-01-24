Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak 3 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bugün oynanacak 3 maçta görev yapacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, saat 13.00'te Hatayspor- Başakşehir maçını Özgür Yankaya yönetecek. 18.00'deki Kasımpaşa-Alanyaspor mücadelesini Bahattin Şimşek idare edecek. Saat 20.30'daki Fenerbahçe-Ümraniye karşılaşmasında ise Serkan Tokat görev yapacak.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fenerbahçe’ye Serkan Tokat haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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