Fenerbahçe’ye Serkan Tokat – Fotomaç – 24 Ocak 2019
24 Ocak 2019, Perşembe
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Fenerbahçe’ye Serkan Tokat

'nda bugün oynanacak 3 maçta görev yapacak hakemler açıklandı.

'nda bugün oynanacak 3 maçta görev yapacak hakemler açıklandı. yapılan açıklamaya göre, saat 13.00'te Hatayspor- maçını yönetecek. 18.00'deki Kasımpaşa-Alanyaspor mücadelesini Bahattin Şimşek idare edecek. Saat 20.30'daki -Ümraniye karşılaşmasında ise görev yapacak.

  1. 24.1.2019
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