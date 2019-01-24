Fenerbahçe’de ceza nedeniyle tribünler boş kaldı
Fenerbahçe-Ümraniyespor müsabakasında sarı-lacivertli tribünler ceza nedeniyle boş kaldı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Fenerbahçe ile Ümraniyespor arasında oynanacak müsabakada sarı-lacivertli tribünler boş kaldı. Geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş maçında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe tribünleri ceza almıştı. Bu cezası süren sarı-lacivertli ekipte tribünler boş kaldı. Öte yandan Ümraniyesporlu taraftarlar takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan tribünde yerlerini aldı.
- 24.1.2019 20:42
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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