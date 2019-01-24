Fenerbahçe’de ceza nedeniyle tribünler boş kaldı
24 Ocak 2019, Perşembe
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’de ceza nedeniyle tribünler boş kaldı

Fenerbahçe’de ceza nedeniyle tribünler boş kaldı

-Ümraniyespor müsabakasında sarı-lacivertli tribünler ceza nedeniyle boş kaldı.

Ziraat Son 16 Turu ikinci maçında ile Ümraniyespor arasında oynanacak müsabakada sarı-lacivertli tribünler boş kaldı. Geçtiğimiz sene Türkiye Kupası'nda oynanan maçında yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe tribünleri ceza almıştı. Bu cezası süren sarı-lacivertli ekipte tribünler boş kaldı. Öte yandan Ümraniyesporlu taraftarlar takımlarını desteklemek için kendilerine ayrılan tribünde yerlerini aldı.

  1. 24.1.2019 20:42
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