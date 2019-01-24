Ersun Yanal futbolculara sert çıktı!
“Bambaşka bir F.Bahçe olacak demiştik. Ancak hala bunu sonuçlara yansıtamadık. Ümraniye’ye karşı hataya yer yok. Dikkatli olmalıyız”
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI GERİ SAYIM BAŞLADI
Taraftarı önünde Ümraniyespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan futbolcuların dışında tüm oyuncular çalışmaya katıldı.
- 24.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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