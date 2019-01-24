Ersun Yanal futbolculara sert çıktı!
24 Ocak 2019, Perşembe
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futbolculara sert çıktı!

Ersun Yanal futbolculara sert çıktı!

“Bambaşka bir F.Bahçe olacak demiştik. Ancak hala bunu sonuçlara yansıtamadık. Ümraniye’ye karşı hataya yer yok. Dikkatli olmalıyız”

Teknik Direktörü , Ümraniyespor ile oynanacak maçı öncesi öğrencilerine uyarılarda bulundu. "Bu kupayı kazanmak zorundayız" diyen Yanal, "İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe sahada olacak demiştik. Ancak hala bunu sonuçlara yansıtamadık. Bu formanın hakkını vermek zorundayız. Taraftarlarımıza verdiğimiz sözü tutmalıyız. Ümraniye'ye karşı hataya yer yok. Kredimiz tükendi ve dikkatli olmalıyız. Bu maç yeniden yükselişe geçmemiz için önemli bir fırsat" açıklamasında bulundu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI GERİ SAYIM BAŞLADI
Taraftarı önünde Ümraniyespor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Ersun Yanal yönetiminde çalışan sarı-lacivertliler, taktik ağırlıklı bir antrenman gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan futbolcuların dışında tüm oyuncular çalışmaya katıldı.
  1. 24.1.2019
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