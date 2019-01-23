Mehmet Ekici'nin durumu belli oldu
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'nin durumu belli oldu

Mehmet Ekici'nin durumu belli oldu

maçında sakatlanarak oyundan çıkan ’nin durumu merak ediliyordu.

Tecrübeli futbolcunun sakatlığıyla ilgili son durum belli oldu. Yaşadığı sakatlık ile teknik heyeti korkutan tecrübeli orta sahada korkulacak bir şey olmadığı, Ümraniye maçında dinlendirilse bile Malatyaspor mücadelesinde forma giyebileceği gelen haberler arasında.

  1. 23.1.2019
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