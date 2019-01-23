Mehmet Ekici'nin durumu belli oldu
Bursaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mehmet Ekici’nin durumu merak ediliyordu.
Tecrübeli futbolcunun sakatlığıyla ilgili son durum belli oldu. Yaşadığı sakatlık ile teknik heyeti korkutan tecrübeli orta sahada korkulacak bir şey olmadığı, Ümraniye maçında dinlendirilse bile Malatyaspor mücadelesinde forma giyebileceği gelen haberler arasında.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Mehmet Ekici'nin durumu belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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