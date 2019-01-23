Fernandao Brezilya'ya döndü
Türkiye'de Fenerbahçe ve Bursaspor formaları giyen ve yaz transfer döneminde Suudi Arabistan'ın Al Wahda takımına giden Brezilyalı futbolcu Fernandao, ülkesinin Bahia takımına transfer oldu.
2014-2018 yılları arasında Türkiye'de Bursaspor ve Fenerbahçe formaları ile mücadele eden Fernandao, bu sezon Al Wahda takımı ile çıktığı 14 resmi maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
Brezilyalı futbolcu, 2014-2015 sezonunda Bursaspor'da oynarken, 22 golle gol kralı olmuştu.
- 23.1.2019 17:04
- Güncelleme: 23.1.2019 17:24
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fernandao Brezilya'ya döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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