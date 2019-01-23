Fernandao Brezilya'ya döndü
23 Ocak 2019, Çarşamba
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Fernandao Brezilya'ya döndü

Fernandao Brezilya'ya döndü

'de ve formaları giyen ve yaz döneminde 'ın takımına giden Brezilyalı futbolcu Fernandao, ülkesinin Bahia takımına transfer oldu.

Geçtiğimiz yaz döneminde 'den 'ın ekibine transfer olan Brezilyalı golcü futbolcu Fernandao, ülkesine transfer oldu. Al Wahda'da yarım sezon kalan Fernandao, Bahia ile anlaştı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada 31 yaşındaki futbolcu ile 2020 yılı sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

2014-2018 yılları arasında 'de ve Fenerbahçe formaları ile mücadele eden Fernandao, bu sezon Al Wahda takımı ile çıktığı 14 resmi maçta rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Brezilyalı futbolcu, 2014-2015 sezonunda Bursaspor'da oynarken, 22 golle gol kralı olmuştu.
  1. 23.1.2019 17:04
  2. Güncelleme: 23.1.2019 17:24
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