Fenerbahçe'ye kötü haber! Eljif Elmas...

PFDK yaptığı açıklama ile Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'a 2 maç ceza verdi. Makedon orta saha aldığı bu ceza ile Ümraniyespor ile oynanacak rövanş karşılaşması ve Süper Lig'deki Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.