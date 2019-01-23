Fenerbahçe'ye kötü haber! Eljif Elmas...
PFDK, Ümraniyespor karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan Eljif Elmas’ın cezasını açıkladı.
PFDK yaptığı açıklama ile Fenerbahçeli futbolcu Eljif Elmas'a 2 maç ceza verdi. Makedon orta saha aldığı bu ceza ile Ümraniyespor ile oynanacak rövanş karşılaşması ve Süper Lig'deki Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
- 23.1.2019
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Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
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Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
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