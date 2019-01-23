Fenerbahçe'ye kötü haber! Eljif Elmas...
23 Ocak 2019, Çarşamba
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'ye kötü haber! ...

Fenerbahçe'ye kötü haber! Eljif Elmas...

, Ümraniyespor karşılaşmasında kırmızı kart görerek oyun dışında kalan ’ın cezasını açıkladı.

yaptığı açıklama ile Fenerbahçeli futbolcu 'a 2 maç ceza verdi. Makedon orta saha aldığı bu ceza ile Ümraniyespor ile oynanacak rövanş karşılaşması ve 'deki mücadelesinde forma giyemeyecek.

  1. 23.1.2019
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