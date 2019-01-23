Fenerbahçe'de kupa hazırlıkları başladı

Bursa karşılaşmasında forma giyenler rejenerasyon çalışması yaparken, idmanın ilk bölümü salonda gerçekleşti. İkinci bölümde sahaya geçen futbolcular, pas çalışmaları sonrası U21 takımının da katılımıyla taktiksel ve bireysel çalışmalar yaptı.

Öte yandan Samet Aybaba'nın çalıştırdığı Bursaspor ile son dakikalarda berabere kalan sarı-lacivertli takım, eski Beşiktaşlı teknik direktörlere karşı son 16 karşılaşmada 30 puan kaybetti.

VOLEYBOL...

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu maçında bugün Romanya ekibi Bükreş'le karşılaşacak. Burhan Felek'teki mücadele 18.30'da başlayacak.

Erkek voleybol takımının yeni transferi Salvador Oliva, "Fenerbahçe'ye geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe sadece bir isim değil tüm dünyada bir marka" ifadelerini kullandı.