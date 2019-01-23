Fenerbahçe: "İyi niyetli değiller"

Fenerbahçe, Bursa maçında tartışmalı hakem kararları ile ilgili siteden bir açıklama yapıp maçın hakemi Cüneyt Çakır ve diğer hakemler için eleştiride bulundu. "Basit hakem hatası denilerek geçiştirilemeyecek, kabul edilebilir sınırların çok üzerinde bir tablo" denen bildiride şöyle denildi:

"YİNE SORU İŞARETİ VARDI"

"SKRTEL'IN gözleri önünde çekilerek düşürülmesi sonrası, penaltı kararı vermek yerine, korneri tekrarlatan Cüneyt Çakır bu kararıyla daha maçın başında en iyimser yaklaşımla, her Fenerbahçe maçında olduğu gibi yine kafasında soru işaretleri ile maçı yönetmeye çıktığını gözler önüne sermiştir. Mehmet Ekici'ye yapılan gözleri önündeki sakatlamaya yönelik faule sarı kart göstermekle yetinmiştir.

"ÇAKIR, FENER'DE KARARLI"

ÇAKIR, söz konusu Fenerbahçe olduğunda, en net futbol kurallarını bile göz ardı ederek düdük çalabilecek dirayet ve kararlılıkta olabileceğini tüm kamuoyuna ilan etmiştir. Valbuena'ya yapılan çok net faulü, defalarca izlemesine rağmen görmek istemeyen Cüneyt Çakır, ofsayt pozisyonunda da yardımcı hakemiyle beraber, rakip oyuncunun Volkan Demirel'in görüş açısını kısıtlayarak hamle şansını düşürdüğünü görmezden gelmiştir."

"GELECEKTEN ENDiŞELiYiZ"

VAR sistemi ile pozisyonların soğukkanlı şekilde defalarca izlenme imkanına rağmen yapılan hatalar, gelecek haftaları açısından tarafımızca endişe ile karşılanmaktadır. İyi niyetli ve masum olduğuna kimsenin bizleri inandıramayacağı, futbol oyun kuralları dışında göz göre göre gerçekleşen hakem hatalarına karşı susmayacağız. Camiamız için her mücadeleyi verecektir.

ÇAĞRI: YAPTIRIM UYGULAYIN

TFF ve MHK'dan, Türk futbolundaki tüm takımlarla ilgili, hakemlerin kafalarındaki soru işaretleri ve ön yargıları bitirmesini ve bu yönde ivedilikle çalışmalar gerçekleştirmesini beklemekteyiz. Bu çalışmaların ardından, kafalarındaki soru işaretlerini bitiremeyip gördüklerini çalmaktan imtina eden hakemlerimize gerekli yaptırımların mutlaka uygulanması gerektiğini belirtiriz.