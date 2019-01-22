'Sow'dado!
22 Ocak 2019, Salı
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'Sow'dado!

'Sow'dado!

İspanyol forvet, Isla’nın ortasında topu röveşata ile ağlara yollarken, F.Bahçelileri ayağa kaldırdı. Sow, twitterdan ‘SOWdado’ yazarak tebrik etti.

'ye deplasmanından 1 puanı getiren gol 'dan geldi. İslam Slimani'nin cezası nedeniyle yokluğunda ilk onbirde sahaya çıkan İspanyol forvet, maçın 20. dakikasında son dönemde fazla izlemediğimiz güzellikte bir röveşata gole imza attı. Isla'nın sağ kanattan yaptığı ortayı ceza sahasında kaleye sırtı dönük olarak makas vuruşuyla ağlara gönderen Soldado, 'u hatırlattı.

LİGDE SİFTAH YAPTI
Kanarya'nın eski futbolcusu Moussa Sow da Roberto Soldado'nun golüne kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli formayla attığı röveşata golleriyle bilinen Senegalli yıldız gol sonrasında sosyal medya hesabından İspanyol golcüyü tebrik ederken, "#SOWdAdO" yazdı. Soldado'nun golü bu sezon 'de attığı ilk gol olarak da kayıtlara geçti. Tecrübeli oyuncu, Bursaspor ile ligin ilk yarısında 'de oynadıkları maçta da 1 asist yapmıştı.

TİMSAH'TAN AY-YILDIZ ŞOV
Bursasporlu taraftarlar maç öncesinde bayrak şovu yaptı. Yeşil-beyazlılar, 'Teksas tribünü' olarak adlandırılan güney kale arkasında yapılan koreografide kartonlarla Türk bayrağı oluşturdu. Ayrıca 'Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü' yazısı yer aldı. Fenerliler de alkışladı.

EMNİYETTEN SIKI GÜVENLİK
Maçtan önce yoğun güvenlik tedbirleri alındı. 'dan gelen Fenerbahçe taraftarları, İnegöl girişinde polis tarafından durduruldu. Taraftarların üstleri ve araçları didik didik arandı. Stat çevresinde de kuş uçurtulmadı. Maça gelen seyirciler kontrol noktalarından geçirildi.
  1. 22.1.2019
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