'Sow'dado!
İspanyol forvet, Isla’nın ortasında topu röveşata ile ağlara yollarken, F.Bahçelileri ayağa kaldırdı. Sow, twitterdan ‘SOWdado’ yazarak tebrik etti.
LİGDE SİFTAH YAPTI
Kanarya'nın eski futbolcusu Moussa Sow da Roberto Soldado'nun golüne kayıtsız kalmadı. Sarı-lacivertli formayla attığı röveşata golleriyle bilinen Senegalli yıldız gol sonrasında sosyal medya hesabından İspanyol golcüyü tebrik ederken, "#SOWdAdO" yazdı. Soldado'nun golü bu sezon Süper Lig'de attığı ilk gol olarak da kayıtlara geçti. Tecrübeli oyuncu, Bursaspor ile ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynadıkları maçta da 1 asist yapmıştı.
TİMSAH'TAN AY-YILDIZ ŞOV
Bursasporlu taraftarlar maç öncesinde bayrak şovu yaptı. Yeşil-beyazlılar, 'Teksas tribünü' olarak adlandırılan güney kale arkasında yapılan koreografide kartonlarla Türk bayrağı oluşturdu. Ayrıca 'Bin cihana değişmem şu öksüz Türklüğümü' yazısı yer aldı. Fenerliler de alkışladı.
EMNİYETTEN SIKI GÜVENLİK
Maçtan önce yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Ankara'dan gelen Fenerbahçe taraftarları, İnegöl girişinde polis tarafından durduruldu. Taraftarların üstleri ve araçları didik didik arandı. Stat çevresinde de kuş uçurtulmadı. Maça gelen seyirciler kontrol noktalarından geçirildi.
- 22.1.2019
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
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