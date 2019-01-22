Sadık formayı kaptı!
22 Ocak 2019, Salı
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Sadık formayı kaptı!

Sadık formayı kaptı!

Ümraniye maçının ardından dün de 11’de sahaya çıkan yeni , Neustadter’i kulübeye hapsetti.

'de savunmanın yeni ikilisi ile Sadık Çiftpınar oldu. Ara transferde Evkur 'dan alınan Sadık, Ümraniyespor ile oynanan kupa maçının ardından dün de ilk onbirde sahaya çıktı. Roman Neustadter'i kulübeye gönderen 26 yaşındaki oyuncu, takıma yeni katılmasına rağmen Martin Skrtel ile iyi bir uyum sergiledi. İkinci yarıda artan atakları karşısında zaman zaman zorlanan Sadık buna rağmen ilk lig sınavından olumlu puanla ayrıldı. Sadık, "Tek üzüntüm kazanamamak oldu" dedi.

Çizgiden çıkardı
Sol bekte forma giyen Kaldırım ikinci yarıda çizgiden çıkardığı topla Bursaspor'un bir golünü engelledi. 'in hatalı bir çıkışla kalesini boşalttığı anda kademeye giren Hasan Ali golü engelleyerek Volkan'ı da kurtardı. Hasan Ali hücumda ve savunmada gayretliydi.
  1. 22.1.2019
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