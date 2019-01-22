Sadık formayı kaptı!
Ümraniye maçının ardından dün de 11’de sahaya çıkan yeni transfer, Neustadter’i kulübeye hapsetti.
Çizgiden çıkardı
Sol bekte forma giyen Hasan Ali Kaldırım ikinci yarıda çizgiden çıkardığı topla Bursaspor'un bir golünü engelledi. Volkan Demirel'in hatalı bir çıkışla kalesini boşalttığı anda kademeye giren Hasan Ali golü engelleyerek Volkan'ı da kurtardı. Hasan Ali hücumda ve savunmada gayretliydi.
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Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
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