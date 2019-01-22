PFDK'dan Eljif Elmas'a 2 maç Diagne'ye 4 maç ceza
PFDK, Fenerbahçeli Eljif Elmas'a 2 maç ceza, Kasımpaşalı Diagne'ye ise 4 maç men cezası verdi.
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.01.2019 tarih ve 47 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 06.12.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ALTAY U21 Ligi müsabakasında, müsabakada doktor bulundurulmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 15.01.2019 tarihinde oynanan ANTALYASPOR A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR Kulübünün, 15.01.2019 tarihinde oynanan İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR - AKHİSARSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu ELJIF ELMAS'ın, 17.01.2019 tarihinde oynanan ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- KASIMPAŞA A.Ş. sporcusu DIAGNE MBAYE'nin, 17.01.2019 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım sporcusuna tükürmesinden dolayı takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- HATAYSPOR Kulübü sporcusu BAKARY NIMAGA'nın, 16.01.2019 tarihinde oynanan MEDIPOL BAŞAKŞEHİR FK-HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
- 22.1.2019 15:04
- Güncelleme: 22.1.2019 15:12
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
PFDK'dan Eljif Elmas'a 2 maç Diagne'ye 4 maç ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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