Nabil Dirar: 1-1 çok kötü değil
Ligde 5 ay sonra forma giyen Dirar son dakikada yedikleri golün üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.
Diafra Sakho asistle döndü
Bursaspor'da golcü futbolcu Diafra Sakho, 5 hafta aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Kasımpaşa mücadelesinde sakatlanan Senegalli forvet, 69'da Tunay'ın yerine oyuna dahil olurken Aytaç'ın attığı golün asistini yaptı.
Ekici'den 18 top kaybı
Fenerbahçe'de ilk onbirde sahaya çıkan Mehmet Ekici bekleneni veremedi. Tecrübeli oyuncu orta sahada etkisiz kalırken, toplamda 18 top kaybı yaparak çıkana kadar bu konuda takımının en kötü ismi oldu. 60'ta sakatlanarak yerini Mathieu Valbuena'ya bırakan Mehmet Ekici'nin durumu bugün belli olacak.
- 22.1.2019
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Nabil Dirar: 1-1 çok kötü değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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