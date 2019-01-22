Nabil Dirar: 1-1 çok kötü değil
22 Ocak 2019, Salı
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Nabil Dirar: çok kötü değil

Nabil Dirar: 1-1 çok kötü değil

Ligde 5 ay sonra forma giyen Dirar son dakikada yedikleri golün üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Faslı oyuncu, "Genel olarak kötü değil ama maçın sonunda gelen gol bize mağlubiyet gibi hissettirdi. Önümüzdeki maçları kazanmaktan başka çaremiz yok. Cocu ile anlaşamadık. O beni kenara koydu ama ben devam ettim" dedi.

Diafra Sakho asistle döndü
'da golcü futbolcu , 5 hafta aradan sonra maç kadrosunda yer aldı. 'in 12. haftasında oynanan mücadelesinde sakatlanan Senegalli forvet, 69'da Tunay'ın yerine oyuna dahil olurken Aytaç'ın attığı golün asistini yaptı.

Ekici'den 18 top kaybı
'de ilk onbirde sahaya çıkan bekleneni veremedi. Tecrübeli oyuncu orta sahada etkisiz kalırken, toplamda 18 top kaybı yaparak çıkana kadar bu konuda takımının en kötü ismi oldu. 60'ta sakatlanarak yerini 'ya bırakan Mehmet Ekici'nin durumu bugün belli olacak.
  1. 22.1.2019
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