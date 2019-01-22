Kadroya lig ayarı
Yanal, ümraniye maçının kadrosunda 6 değişiklik yaptı.
VOLKAN LİGDE İLK KEZ SAHADA
Fenerbahçe'de özür dileyen ve affedilen Volkan Demirel dün akşam ilk 11'de görev yaptı. Harun Tekin'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği karşılaşmada tecrübeli eldiven, bu sezon ligin 3. haftasının ardından ilk kez bir lig maçında kaleyi korudu.
- 22.1.2019
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
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