Kadroya lig ayarı
22 Ocak 2019, Salı
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Kadroya lig ayarı

Kadroya lig ayarı

Yanal, ümraniye maçının kadrosunda 6 değişiklik yaptı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ümraniyespor ile yapılan kupa maçın ilk 11'inde 6 değişiklik yaparak takımını önünde sahaya sürdü. Ümraniyespor maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden kart cezalıları Eljif Elmas ile İslam Slimani'nin yanı sıra, Şener Özbayraklı, , ve Benzia bu maçta tercih edilmezken, yerlerine , Mauricio Isla, , , ve Andre Ayew şans buldu. Sakatlıkları bulunan , , Oğuz Kağan Güçtekin ve maç kadrosuna dahil edilmedi.

VOLKAN LİGDE İLK KEZ SAHADA
Fenerbahçe'de özür dileyen ve affedilen dün akşam ilk 11'de görev yaptı. Harun Tekin'in sakatlığı nedeniyle forma giymediği karşılaşmada tecrübeli eldiven, bu sezon ligin 3. haftasının ardından ilk kez bir lig maçında kaleyi korudu.
  1. 22.1.2019
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