"Gücümüz yetmedi"
Özellikle ilk yarı baskılı oynadıklarını belirten usta hoca “Saldırıp kazanmak istedik ama gücümüz yetmedi” dedi.
MALATYA'YI DÜŞÜNECEĞİZ
Her maçta oyun üstünlüğünü rakiplerine kabul ettirmek istediklerinin altını çizen sarı-lacivertli teknik adam, "Taraftarların özlediği takımı sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız. Elbette zaman zaman düşüşler olabilir ancak bunu mümkün olduğunca alt sınırda tutacağız" şeklinde konuştu. Bugünden itibaren Yeni Malatya ile oynayacakları mücadeleyi düşünmeye başlayacaklarını da sözlerine ekleyen Yanal, "Taraftarımızın desteğiyle o maçı kazanıp yükselişimizi başlatacağız" dedi.
KAZANABİLİRDİK AMA OLMADI
Bursa Teknik Direktörü Samet Aybaba, F.Bahçe'nin tempolu oynadığını söyledi. Taraftarları önünde kazanmak için çıktıklarını dile getiren tecrübeli hoca, "İyi başladık ama gerisini getiremedik. Rakibimiz de sürekli baskı yaptı ve golü attı. Sonrasında beraberliği yakalamak için bulduğumuz şansları değerlendiremedik. İkinci devrede ise daha atak olan golleri kaçıran taraf bizdik. Kazanabilirdik ama olmadı" dedi.
- 22.1.2019
- Emre Bol: "Başakşehir Türk Telekom Stadı'na 3 puan önde gelirse Galatasaray şampiyon olur"
- Hıncal Uluç: Ali Koç'un Fenerbahçe'nin başından gitmesi gerektiğine inanıyorum
- Kemal Belgin: Fenerbahçe'nin acil bu yönetimden kurtulması lazım
- Hıncal Uluç: TFF'nin otoritesi varsa gelecek 4 haftada VAR'ı kaldırır
- Beşiktaş'ta şok sakatlık! Gary Medel sezonu kapattı
-
Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ideal 11'i yok
Toplam 1
Yorum
ismail Eksikler nedeniyle Alanya’da farklı bir 11’le oynayan Guiza Düzeltin şu başlığı beceriksizler
-
Aziz Yıldırım hız kesmiyor
Toplam 2
Yorum
Akın Başkanım neredesin senin gidişinle fenerbahçemizi ne hale getirdiler. Gel Fenerbahçe mizi ve bizleri bu hüsrandan kurtar. İşi ehline verin.
-
İşte Dünya Kupası şampiyonları...
Toplam 2
Yorum
Hasan umut 2206 şampiyon italya jfjdjdjsjsjs
"Gücümüz yetmedi" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.