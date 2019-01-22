"Gücümüz yetmedi"
24 Nisan 2019, Çarşamba
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"Gücümüz yetmedi"

"Gücümüz yetmedi"

Özellikle ilk yarı baskılı oynadıklarını belirten usta hoca “Saldırıp kazanmak istedik ama gücümüz yetmedi” dedi.

Fenerbahçe Ersun Yanal, sezonun ikinci yarısına mutlak 3 puan için başlamalarına rağmen son dakikalarda şanssız bir şekilde puan kaybı yaşadıklarını kaydetti. Amaçlarının ikinci devrenin en çok puan toplayan takımı olmak olduğunu kaydeden sarı-lacivertli çalıştırıcı, "Mücadelenin başında galibiyeti daha çok isteyen taraf bizdik. İlk yarıda fazla pozisyon vermedik iyi baskı kurduk, saldırıp kazanmayı istedik ama gücümüz yetmedi. İkinci devrede oyundan düştük" diye konuştu.

MALATYA'YI DÜŞÜNECEĞİZ
Her maçta oyun üstünlüğünü rakiplerine kabul ettirmek istediklerinin altını çizen sarı-lacivertli teknik adam, "Taraftarların özlediği takımı sahaya yansıtmak için elimizden geleni yapacağız. Elbette zaman zaman düşüşler olabilir ancak bunu mümkün olduğunca alt sınırda tutacağız" şeklinde konuştu. Bugünden itibaren Yeni ile oynayacakları mücadeleyi düşünmeye başlayacaklarını da sözlerine ekleyen Yanal, "Taraftarımızın desteğiyle o maçı kazanıp yükselişimizi başlatacağız" dedi.

KAZANABİLİRDİK AMA OLMADI
Bursa Teknik Direktörü Samet Aybaba, F.Bahçe'nin tempolu oynadığını söyledi. Taraftarları önünde kazanmak için çıktıklarını dile getiren tecrübeli hoca, "İyi başladık ama gerisini getiremedik. Rakibimiz de sürekli baskı yaptı ve golü attı. Sonrasında beraberliği yakalamak için bulduğumuz şansları değerlendiremedik. İkinci devrede ise daha atak olan golleri kaçıran taraf bizdik. Kazanabilirdik ama olmadı" dedi.
  1. 22.1.2019
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