Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Cüneyt Çakır...
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Bursaspor, Bursa'da oynanan maçta 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler karşılaşmada verilen hakem kararlarını çok sert şekilde eleştiren bir açıklamada bulundu. Özellikle de maçın hakemi Cüneyt Çakır, Fenerbahçe'nin hedefindeki isimdi...
- 22.1.2019 19:18
- Güncelleme: 22.1.2019 19:42
-
Felaketler zinciri!
Toplam 7
Yorum
YANAL DA, YALAN. TEK GERÇEK, AYKUT KOCAMAN.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
savaş madem çok para var, neden sağbek,iki kanat oyuncusu ve bir forvet alınmıyor.Kasımpaşanın mısırlı oyuncusuna mı kaldık.
-
Adem Ljajic beklemede! Transfer...
Toplam 4
Yorum
Kasım Aile olarak BJK liyim temennimiz kulüp fazla yıpratılmadan başkanın hesap sorularak uzaklaştırılmasını rica ediyoruz istemiyoruz.
Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Cüneyt Çakır... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.