Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Cüneyt Çakır...
22 Ocak 2019, Salı
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'den zehir zemberek ! ...

Fenerbahçe'den zehir zemberek açıklama! Cüneyt Çakır...

'in 18. haftasında ile , Bursa'da oynanan maçta 1-1 berabere kaldı. Sarı lacivertliler karşılaşmada verilen hakem kararlarını çok sert şekilde eleştiren bir açıklamada bulundu. Özellikle de maçın hakemi , 'nin hedefindeki isimdi...

  1. 22.1.2019 19:18
  2. Güncelleme: 22.1.2019 19:42
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