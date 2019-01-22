Felaketler zinciri!
20’de Soldado’nun jeneriklik golüyle öne geçen Kanarya, ikinci yarıda stop edince Bursa 45 dakika tek kale oynadı. Yanal, Bursa’nın baskısına hiçbir önlem almazken, adeta bağıra bağıra ‘geliyorum’ diyen golü 89’da Aytaç Kara attı: 1-1.
BURSA BASTIRDI
Dengeli geçen ilk yarının ardından ikinci devrede ev sahibi oyun üstünlüğünü eline aldı ve ciddi gol pozisyonları yakaladı. Nitekim 89. dakikada da sahasına hapsettiği rakibini avlamayı başardı. AYTAÇ Kara, Sakho'nun ortasını kafa ile ağlara bırakan isimdi: 1-1. Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Fenerbahçe'nin gol averajıyla düşme hattından kurtulması dün akşamın tek tesellisiydi.
VAR'DAN GOL KARARI ÇIKTI
Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçın 89. dakikasında Aytaç Kara'nın attığı golün ardından adeta nefesler tutuldu. Sarı-lacivertliler, pozisyon öncesinde Valbuena'ya faul olduğu iddiasıyla Cüneyt Çakır ve ekibine itiraz etti. Çakır, VAR odasından gelen önerinin ardından monitöre giderek pozisyonu izledi. Çakır, bir kez daha Bursaspor'un golünün nizami olduğu yönünde karar verdi. Oyuncular ve Bursalı taraftarlar ikinci kez sevinç yaşadı.
DURAN'A SORDU
Çakır, monitörden tartışmayı pozisyonu izlerken yardımcı hakemi Bahattin Duran'ı da yanına çağırdı. Pozisyonla ilgili bir şey sordu ve Türkiye'de bu konuda bir ilke imza atmış oldu.
GOL SEVİNCİ YARIM KALDI
Bursa maçının 20. dakikasında deplasman ekibi Roberto Soldado'nun golüyle 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertli futbolcuların gol sevinci yaşadığı sırada Martin Skrtel'in kafasına tribünlerden atılan bir yabancı madde isabet etti. Tedavisi oyun alanında yapılan Skrtel, bandaj ile oyuna devam etti. Güvenlik güçleri ise hemen o bölgeye giderek yoğun güvenlik önlemleri aldı.
- 22.1.2019
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
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