Felaketler zinciri!
22 Ocak 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

Felaketler zinciri!

Felaketler zinciri!

20’de ’nun jeneriklik golüyle öne geçen Kanarya, ikinci yarıda stop edince Bursa 45 dakika tek kale oynadı. Yanal, Bursa’nın baskısına hiçbir önlem almazken, adeta bağıra bağıra ‘geliyorum’ diyen golü 89’da attı: 1-1.

ligin ikinci yarısına da puan kaybıyla başladı. deplasmanında öne geçmesine karşılık galibiyeti koruyamadı: 1-1. Phillip Cocu ve Erwin Koeman ile umduğunu bulamayan sarı-lacivertli ekip, ile yeni bir sayfa açtı açmasına ama değişen çok da bir şey olmadı. Dün akşam Bursaspor'a konuk olan sarı-lacivertliler, maça iyi başladı ve ardından golü de buldu. 20. dakikada şık röveşata golüyle takımını öne geçirdi.

BURSA BASTIRDI
Dengeli geçen ilk yarının ardından ikinci devrede ev sahibi oyun üstünlüğünü eline aldı ve ciddi gol pozisyonları yakaladı. Nitekim 89. dakikada da sahasına hapsettiği rakibini avlamayı başardı. , Sakho'nun ortasını kafa ile ağlara bırakan isimdi: 1-1. Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Fenerbahçe'nin gol averajıyla düşme hattından kurtulması dün akşamın tek tesellisiydi.

VAR'DAN GOL KARARI ÇIKTI
Son anları büyük çekişmeye sahne olan maçın 89. dakikasında Aytaç Kara'nın attığı golün ardından adeta nefesler tutuldu. Sarı-lacivertliler, pozisyon öncesinde Valbuena'ya faul olduğu iddiasıyla ve ekibine itiraz etti. Çakır, VAR odasından gelen önerinin ardından monitöre giderek pozisyonu izledi. Çakır, bir kez daha Bursaspor'un golünün nizami olduğu yönünde karar verdi. Oyuncular ve Bursalı taraftarlar ikinci kez sevinç yaşadı.

DURAN'A SORDU
Çakır, monitörden tartışmayı pozisyonu izlerken yardımcı hakemi Bahattin Duran'ı da yanına çağırdı. Pozisyonla ilgili bir şey sordu ve 'de bu konuda bir ilke imza atmış oldu.

GOL SEVİNCİ YARIM KALDI
Bursa maçının 20. dakikasında deplasman ekibi Roberto Soldado'nun golüyle 1-0 öne geçerken, sarı-lacivertli futbolcuların gol sevinci yaşadığı sırada 'in kafasına tribünlerden atılan bir yabancı madde isabet etti. Tedavisi oyun alanında yapılan Skrtel, bandaj ile oyuna devam etti. Güvenlik güçleri ise hemen o bölgeye giderek yoğun güvenlik önlemleri aldı.
  1. 22.1.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Felaketler zinciri! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN