BBC bile şaşkın! "Bir zamanlar Alex vardı"
24 Nisan 2019, Çarşamba
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bile şaşkın! "Bir zamanlar Alex vardı"

BBC bile şaşkın! "Bir zamanlar Alex vardı"

İngilizler, ’nin durumunu analiz etti “Sıradan yabancılarla bu kadar” denildi.

İngiliz Devlet Televizyonu , 'nin son durumu masaya yatırdı ve eski Avrupa devinin krizde olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'nin 'deki 19 şampiyonluğu hatırlatılıp küme düşme hattındaki sarı-lacivertlilerin 1959'da başlayan ligde hiç küme düşmediği ifade edildi. Bu tablo, 'le kıyaslanırken, "Düşünün veya , Premier Lig'de düşme potasında, o zaman resmi görürsünüz" denildi. Yazıda ayrıca, bu kötü performansta sıradan yabancı oyuncular alınmasının etkili olduğu kaydedildi.

Bir zamanlar Alex vardı!
BBC şu ifadeyi kullandı: Fenerbahçe; Okocha, Hooijdonk, Alex, Anelka, Carlos ile son yıllarda Kuyt, Nani ve Persie gibi ünlü oyunculara sahipti. Şimdi Liverpool'un eski defansı Skrtel, , Ayew ve Slimani var."

  1. 22.1.2019
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