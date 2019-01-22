BBC bile şaşkın! "Bir zamanlar Alex vardı"
İngilizler, Fenerbahçe’nin durumunu analiz etti “Sıradan yabancılarla bu kadar” denildi.
İngiliz Devlet Televizyonu BBC, Fenerbahçe'nin son durumu masaya yatırdı ve eski Avrupa devinin krizde olduğu vurgulandı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 19 şampiyonluğu hatırlatılıp küme düşme hattındaki sarı-lacivertlilerin 1959'da başlayan ligde hiç küme düşmediği ifade edildi. Bu tablo, Premier Lig'le kıyaslanırken, "Düşünün Liverpool veya Arsenal, Premier Lig'de düşme potasında, o zaman resmi görürsünüz" denildi. Yazıda ayrıca, bu kötü performansta sıradan yabancı oyuncular alınmasının etkili olduğu kaydedildi.
Bir zamanlar Alex vardı!
BBC şu ifadeyi kullandı: Fenerbahçe; Okocha, Hooijdonk, Alex, Anelka, Carlos ile son yıllarda Kuyt, Nani ve Persie gibi ünlü oyunculara sahipti. Şimdi Liverpool'un eski defansı Skrtel, Soldado, Ayew ve Slimani var."
- 22.1.2019
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ideal 11'i yok
Toplam 1
Yorum
ismail Eksikler nedeniyle Alanya’da farklı bir 11’le oynayan Guiza Düzeltin şu başlığı beceriksizler
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Aziz Yıldırım hız kesmiyor
Toplam 2
Yorum
Akın Başkanım neredesin senin gidişinle fenerbahçemizi ne hale getirdiler. Gel Fenerbahçe mizi ve bizleri bu hüsrandan kurtar. İşi ehline verin.
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İşte Dünya Kupası şampiyonları...
Toplam 2
Yorum
Hasan umut 2206 şampiyon italya jfjdjdjsjsjs
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