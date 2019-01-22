BBC bile şaşkın! "Bir zamanlar Alex vardı"

İngiliz Devlet Televizyonu BBC, Fenerbahçe'nin son durumu masaya yatırdı ve eski Avrupa devinin krizde olduğu vurgulandı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'deki 19 şampiyonluğu hatırlatılıp küme düşme hattındaki sarı-lacivertlilerin 1959'da başlayan ligde hiç küme düşmediği ifade edildi. Bu tablo, Premier Lig'le kıyaslanırken, "Düşünün Liverpool veya Arsenal, Premier Lig'de düşme potasında, o zaman resmi görürsünüz" denildi. Yazıda ayrıca, bu kötü performansta sıradan yabancı oyuncular alınmasının etkili olduğu kaydedildi.



Bir zamanlar Alex vardı!

BBC şu ifadeyi kullandı: Fenerbahçe; Okocha, Hooijdonk, Alex, Anelka, Carlos ile son yıllarda Kuyt, Nani ve Persie gibi ünlü oyunculara sahipti. Şimdi Liverpool'un eski defansı Skrtel, Soldado, Ayew ve Slimani var."