Teklif yetersizdi – Fotomaç – 21 Ocak 2019
23 Nisan 2019, Salı
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yetersizdi

Teklif yetersizdi
Houston Dynamo, ile Alberth 'in transferi konusunda anlaşmaya varamadıklarını açıkladı: " hem oyuncu hem de kulüp için bir anlam ifade etmeli. Bu gerçekleşmedi. Biz müzakereye açığız ve Elis'in Avrupa tutkusuna saygılıyız. O da bunu anladı ve kararımıza saygı duydu." Honduraslı oyuncunun en az 6 ay daha takımda kalacağı belirtildi.
  1. 21.1.2019
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